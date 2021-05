Grandi novità per l’attore Henry Cavill, che dopo i recenti successi con la serie tv The Witcher, si appresta a diventare il nuovo Highlander.

A farcelo sapere è stato lo stesso attore, con un post sul suo Instagram ufficiale che lascia poco spazio a dubbi. Così dopo i recenti successi come Geralt di Rivia nella serie tv fantasy, o il ruolo accanto a Millie Bobby Brown in Enola Holmes, Cavill apre le porte ad un nuovo importante progetto.

Henry Cavill annuncia la sua presenza nel reboot di Highlander

Con queste parole l’attore ha dato notizia ai fan del suo nuovo progetto filmico:

Grandi notizie. Avendo già avuto a che fare con le spade, questa è un’opportunità incomparabile, soprattutto per la presenza di un regista di gran talento come Chad Stahelski. Sono un fan di ‘Highlander’ fin da ragazzo. Sarà un’avventura che non dimenticherò mai e spero anche voi. Henry Cavil

In effetti il personaggio di Highlander ha dato vita ad un sacco di film, serie tv e libri, a partire dalla prima pellicola del 1986 nel cui cast c’erano nomi come Sean Connery, Christopher Lambert e Clancy Brown. Il film aprì la strada a ben quattro sequel, ad una serie tv e diversi libri e videogame.

Una grande occasione per Henry Cavill di riportare in vita un eroe così tanto amato da pubblico, e soprattutto di consegnarlo alle nuove generazioni di spettatori. Non tutti gli affezionati del film degli anni ’80, in effetti, è entusiasta della notizia, perché molti credono che un nuovo film non possa reggere il confronto con il cult.

Ad ogni modo la regia del reboot di Highlander è stata affidata a Chad Stahelski, regista molto conosciuto per la sua saga cinematografica di John Wick.

E tu cosa ne pensi di questa notizia? Riesci ad immaginare Henry Cavill nei panni di Highlander? Lascia un commento per farcelo sapere.