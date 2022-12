Henry Cavill non sarà più Superman. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan del DC Extended Universe dopo la recente apparizione dell’attore britannico nei panni dell’uomo d’acciaio nella scena post credit di “Black Adam”.

Ed infatti la presenza in quest’ultimo film lasciava intendere un futuro collegamento tra il personaggio di The Rock e Superman, così come pare fosse in elaborazione un film dedicato al kryptoniano seguito di “Man of Steel” del 2013.

E invece, nella tarda serata di ieri, è arrivato l’annuncio che ha spiazzato tutti per bocca del neo co-presidente e direttore creativo di DC Studios, James Gunn. La notizia è stata poi confermata dallo stesso Henry Cavill che ha tristemente informato i fan dell’addio al personaggio.

“Ho appena avuto un meeting con James Gunn e Peter Safran e ho tristi notizie per tutti. A quanto pare, non tornerò nei panni di Superman. Il tutto dopo che mi era stato detto dallo studio di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima della loro assunzione; questa notizia non è facile da dare, ma la vita è questa. Il cambio della guardia è sempre qualcosa che capita. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti con il nuovo universo la migliore fortuna e tutta la felicità del mondo”.

Un nuovo ruolo per Henry Cavill ora che non sarà più Superman?

Il fatto che Henry Cavill non interpreterà più Superman non significa che nei piani dei DC Studios venga abbandonato il personaggio. Superman, al pari di Batman, è infatti il supereroe più conosciuto e seguito, e di conseguenza sarebbe improduttivo non utilizzarlo al cinema. Gunn ha infatti dichiarato che il programma di rilancio prevede un cospicuo azzeramento dei progetti già ideati in un vero e proprio reboot di tutti i personaggi per migliorarne caratterizzazione e affezione da parte del pubblico in sala.

È infatti in lavorazione una sceneggiatura per un nuovo film su Superman, incentrata su un giovane Clark Kent da poco assunto come giornalista al Daily Planet. Il regista non è ancora stato ufficializzato ma in molti puntano ad autocandidatura dello stesso Gunn.

Da oggi quel che è certo che il supereroe di Krypton non sarà più interpretato da Henry Cavill, con l’attore stesso che ha formalizzato con grande dispiacere il passaggio di testimone.

“Per coloro che sono stati al mio fianco per anni… possiamo essere tristi per un po’, ma poi dobbiamo ricordarci che Superman è sempre in circolazione. Tutto quello che rappresenta esiste ancora e gli esempi che ha creato per noi sono ancora qui! Il mio turno di indossare il mantello è finito, ma ciò che Superman significa non avrà mai fine. È stato un viaggio divertente insieme a tutti voi, con i suoi alti e i bassi”.

Alcune fonti ipotizzano un nuovo coinvolgimento dell’attore britannico in un ruolo diverso all’interno del rilancio della saga.

