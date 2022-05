Zac Efron è un attore della California classe 1987. Si tratta di un volto molto amato nel mondo della recitazione che è diventato famoso grazie al ruolo di Troy Bolton per il film tv della Disney High School Musical.

Da quel momento, è stato protagonista di una carriera in ascesa che lo ha visto diventare uno degli attori di Hollywood più amati nel mondo. Un successo dietro l’altro prendendo parte a film dal calibro di Ho cercato il tuo nome, Cattivi vicini, Nonno scatenato, Baywatch e Ted Bundy – Fascino criminale per citarne alcuni. Tuttavia, quando si pensa al suo nome, viene immediatamente in mente High School Musical che l’ha visto protagonista dei tre film. Come sappiamo, nell’ultimo periodo vanno molto di moda i reboot di titoli famosi degli anni passati. Si tratta di un modo innovativo per far tornare in auge film e serie tv amate ed, al tempo stesso, farli conoscere alle nuove generazioni. High School Musical ha già avuto la sua serie tv dal titolo High School Musical: The Musical ideata da Tim Federle e che ha fatto il suo debutto su Disney+ nel dicembre 2019 con due stagioni all’attivo e la terza in arrivo. Ma da tempo i fan si chiedono se sarà possibile assistere ad un vero e proprio reboot, con gli attori principali ed ora le speranze si riaccendono dopo le parole di Zac Efron durante un’intervista a E! News. Ecco cosa ha affermato l’attore:

L’attore Zac Efron

“Avere l’opportunità di tornare in qualsiasi forma, sarebbe fantastico. Il mio cuore è ancora lì. Sarebbe incredibile, spero che accada!”.

Parole che lasciano davvero poco spazio all’interpretazione e che, inutile dirlo, hanno fatto gioire i fan dei film Disney. Come se non bastasse, non ci sono solo le parole di Zac Efron ad alimentare le speranze, ma anche il gesto di Kenny Ortega: il regista e coreografo dei tre film di High School Musical, infatti, ha condiviso sui suoi social network l’intervista di Efron proprio nel pezzo dove parla di un possibile reboot. E già i telespettatori iniziano a fantasticare sulla trama di un possibile quarto capitolo, ma soprattutto sperano di poter trovare tutti i loro beniamini come Zac Efron, Vanessa Hudgens ed Ashley Tisdale per rivivere i momenti del passato e poter cantare e ballare con loro e le loro avventure.

