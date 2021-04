Molti di noi sono cresciuti con High School Musical tra canzoni e balletti in grado di far innamorare. Tuttavia, purtroppo non tutti lo conoscono come ad esempio le generazioni più giovani. Da qui la decisione di fare una serie tv dal titolo High School Musical: The Musical ideata da Tim Federle e che ha fatto il suo debutto su Disney+ nel dicembre 2019.

Dieci puntate che hanno attirato l’attenzione ed ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Ora è in arrivo la seconda stagione che farà il suo debutto il 14 maggio, sempre su Disney+ che, in questi giorni, ha diffuso il trailer. Troveremo i Wildcats della East High alle prese per prepararsi a mettere in scena il musical primaverile La Bella e La Bestia, ma al tempo stesso intenzionati a vincere la competizione contro la North High.

Il cast di High School Musical: The Musical: La serie

Non mancheranno i colpi di scena che saranno i veri protagonisti dei nuovi episodi. Per quanto riguarda il cast, invece, troveremo ancora Matt Cornett che sarà E.J, Julia Lester nei panni di Ashlyn, Sofia Wylie in quelli di Gina e Larry Saperstein sarà Big Red, ma vi saranno anche due new entry come Andrew Barth Feldman nel ruolo di Antoine ed Asher Angel in quello di Jack.

