Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Hocus Pocus, la commedia fantastica diretta da Kenny Ortega ed uscita nel 1993 in grado di affascinare grandi e piccini. Ed ora, a distanza di quasi trent’anni, è pronta per tornare con un secondo capitolo dove potremo vedere il cast principale affiancato da attori più giovani.

Un giusto mix tra il passato ed il presente che si fondono insieme, un po’ sulla falsa riga dei reboot che vanno tanto di moda ora. Troveremo quindi le colonne sonore originarie, mentre il logo è nuovo. Walt Disney Pictures ha condiviso il teaser ufficiale di Hocus Pocus 2 dove possiamo già capire che le emozioni saranno le protagoniste e non mancheranno. Ma torniamo a parlare del cast. Le sorelle Sanderson (Winifred, Sarah e Mary) saranno ancora interpretate da Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy e Bette Midler. Le avevamo lasciate mentre lanciavano un incantesimo sulla cittadina di Salem per riottenere la loro giovinezza, ma ora la storia sarà ambientata nel mondo contemporaneo con le tre streghe che, tornate sulla terra, dovranno fare i conti con una nuova generazione di adulti e di ragazzi.

Le sorelle Sanderson in Hocus Pocus

Nel cast, la ventata di aria fresca e novità sarà composta da: Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina), Lilia Buckingham (Modern Family), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Tony Hale (Chuck, Arrested Development). Siamo sicuri che sarà l’ennesimo successo. È sufficiente pensare che Hocus Pocus era costato 28 milioni di dollari, ma ne aveva incassati ben 44 diventando un cult degli anni ’90 fino ad oggi. Per vedere il secondo capitolo sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo poiché Hocus Pocus 2 arriverà sul piccolo schermo, su Disney +, per l’autunno 2022. Anzi, viene spontaneo pensare che farà il suo debutto proprio nella notte di Halloween anche se, ovviamente, la data ufficiale di uscita non è stata ancora comunicata e le riprese sono iniziate solo da pochi giorni.

E tu hai mai visto Hocus Pocus? Cosa ti aspetti da questo secondo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!