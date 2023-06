Hocus Pocus è un film del 1993 che è stato diretto da Kenny Ortega per la Walt Disney Pictures. Nonostante siano passati 30 anni dal suo debutto, è un film ancora in grado di attirare l’attenzione e la curiosità del pubblico.

Per questo motivo, nell’ottobre 2019, si è deciso di riportarlo in auge con Hocus Pocus 2, un sequel che ha fatto il suo debutto pochi mesi fa, arrivando nella top 5 dei film più visti in streaming con un totale di 5,7 miliardi di minuti visti. Ed è stato l’ennesimo successo e quindi eccoci qui con una nuova notizia che arriva direttamente dalla Disney che è già al lavoro per un terzo capitolo. Una notizia che era nell’aria già da un po’ in quanto Adam Shankman, il produttore di Hocus Pocus 2, aveva già fatto intendere che sarebbero andati avanti e che c’erano ancora molte storie da raccontare. Nel secondo film le tre sorelle Sanderson spariscono dopo aver accumulato poteri eccessivi e dopo aver preso coscienza delle loro malefatte. A questo punto, viene spontaneo chiedersi se in Hocus Pocus 2 ci saranno ancora o se verrà dato maggiore spazio a Becca, la giovane ragazza che abbiamo conosciuto nel secondo capitolo e che ha scoperto, anche lei, di essere una strega. Bette Midler, colei che veste i panni di Winifred, durante un’intervista con Entertainment Weekly aveva ammesso che sarebbe tornata volentieri. Queste le sue parole:

Le sorelle Sanderson in Hocus Pocus

“Se ci fosse un terzo film firmerei di certo, anche se non so quale potrebbe essere la storia. Ma io amo Winifred, Sarah e Mary e il nostro rapporto. Fa bene alle donne”.

Ed infatti Sean Bailey, il presidente della Walt Disney Studios Motion Picture Production, al New York Times ha reso noto che ritroveremo le attrici Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker in Hocus Pocus 3 e che probabilmente torneranno a Salem. Sono già tutti al lavoro per il nuovo capitolo con il pubblico entusiasta di questa novità e che spera che il terzo film possa arrivare in breve tempo, senza dover aspettare anni. Stando agli ultimi rumors, se tutto procede per il meglio, già entro il 2024 sarà possibile vedere Hocus Pocus 3 sui piccoli schermi e sulla piattaforma di streaming Disney + che è pronta ad accogliere il nuovo titolo nel suo catalogo.

E tu sei un fan di Hocus Pocus? Cosa ti aspetti dal terzo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!