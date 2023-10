Il coinvolgente film “Holy Spider” di Ali Abbasi è destinato ad essere paragonato a un’infinità di moderni film o serie sui serial killer, ma il suo soggetto, tratto da una storia vera – un operaio edile iraniano che ha strangolato almeno 16 prostitute a Masshad come parte della sua crociata misogina per “pulire la città dalla corruzione” – non può essere paragonato a The Serpent, ad esempio. Al contrario, Saeed Hanaei (Mehdi Bajestani) non poteva essere più goffo riguardo ai dettagli della sua missione.

Un padre di tre figli che ha abbandonato tutte le sue vittime nello stesso luogo dopo averne soffocate molte nel soggiorno di casa sua, fa sembrare gli altri killer come dei dilettanti. L’unica ragione per cui è riuscito a continuare la sua strage per così tanto tempo è che nessuno sembrava particolarmente determinato a catturarlo. Nella casa della più grande moschea del mondo così come di un’industria della prostituzione molto visibile, la polizia criminale ha poco incentivo a risolvere un problema che la polizia religiosa preferirebbe categorizzare come una soluzione.

Se la prima ora di “Holy Spider” elude gran parte della suspense che i film del genere ci hanno abituato ad aspettarci da queste storie terribili, è solo perché il film di Abbasi è avvolto in un velo di indifferenza dannatamente impenetrabile. E quel velo diventa solo più spesso una volta che Abbasi allarga il suo semplice gioco del gatto col topo in una furiosa condanna della sporcizia che la società iraniana è disposta a tollerare pur di mantenere pulita la propria immagine.

“Holy Spider” rivela la sua natura più sinistra solo quando ha teso completamente la sua rete – lasciando da parte l’estetica e le atmosfere synth-noir della prima parte per un tono più sobrio – ma il film pone alcune tematiche cruciali attraverso lo sviluppo della trama. La prima riguarda Hanaei, la cui identità di “Killer” viene svelata quasi subito, permettendo ad Abbasi di esplorarla in modo più complesso. Hanaei è un devoto musulmano che prega nell’imponente Santuario dell’Imam Reza. È un marito fedele, anche se sua moglie è abbastanza giovane da essere sua figlia e lo guarda con una certa apprensione. È un padre affettuoso, il cui figlio adolescente lo adora come un idolo, e la cui dolce bambina ride quando la fa saltare sui suoi piedi.

Importante notare che Hanaei è anche un veterano della guerra Iran-Iraq, che ha spedito un’intera generazione di uomini a morire con la promessa di farli diventare martiri. È uno dei pochi sopravvissuti “indenni” (parole sue) ed è diventato disperato nel trovare qualcosa che potesse soddisfare il suo sacro scopo.

L’atto di uccidere le prostitute che trova per le strade di Masshad sembra che potrebbe essere la risposta. I loro veli rendono facile strangolarle, purché riesca a colpirle prima che abbiano il tempo di toglierli. I giornali trattano gli omicidi con diffidenza morale. Masshad è colpita da una grave siccità, e la città ha bisogno di qualcuno che possa “pulire” le sue strade. Quasi nessuno sembra disposto a mettere in discussione la virtù della crociata di Hanaei.

Nessuno, tranne l’ostinata giornalista Rahimi (l’attrice iraniana in esilio Zar Amir Ebrahimi), che di recente è diventata freelance dopo che un redattore l’ha licenziata per aver rifiutato le sue avances sessuali. Sebbene ispirata liberamente a una donna reale ma in gran parte ideata per il film di Abbasi, Rahimi è determinata a scoprire la verità dietro gli omicidi – anche se deve coprirsi (o andare sotto copertura) per farlo.

Il fatto che Ebrahimi riesca a infondere tanta energia in un personaggio così sobrio è una testimonianza della rabbia tangibile che porta nel ruolo. La sceneggiatura di Abbasi scivola nel cliché ogni volta che distorce i fatti di questo caso verso la finzione, ma la determinazione di Ebrahimi – probabilmente rafforzata dalla sua esperienza personale con il maschilismo pubblico in Iran, che si è conclusa con una sex tape trapelata che ha costretto l’attrice a lasciare la sua lucrosa carriera televisiva e fuggire dal paese in cerca di un nuovo inizio – rende anche l’invenzione più assurda del film vagamente plausibile.

“Holy Spider” non riesce mai a liberarsi completamente dalla sensazione che Abbasi possa semplificare eccessivamente una situazione più complessa per il beneficio del pubblico occidentale, dato che anche le procedure giudiziarie che portano avanti il terzo atto rivelano una certa dose di malvagità (chiunque desideri una versione meno romanzata di questa storia può cercare il documentario del 2002 “And Along Came a Spider“). Ma lo stesso meccanismo che mette in luce i pregiudizi evidenti del sistema giudiziario iraniano rifrange anche il giudizio del film in una serie affascinante di altre direzioni.

Nella prima parte del film, si evita di ricorrere ai tipici brividi o alla tensione che spesso accompagnano le storie di serial killer. In altre parole, l’inizio potrebbe non essere così intenso o spaventoso come ci si potrebbe aspettare da un film di questo genere. Però, nella parte finale del film, emerge una sorta di banalità, o semplicità, che risulta molto inquietante. Questa semplicità stessa finisce per essere molto agghiacciante o disturbante per il pubblico, mostrando quanto il genere di film di serial killer possa essere effettivamente perturbante anche senza gli elementi tipici che creano suspense o paura.

La cosa più inquietante di “Holy Spider” non è che Hanaei possa essere dichiarato innocente, ma che nessuno sembra voler indagare più a fondo sulla sua colpevolezza.

E tu hai visto Holy Spider? Se la risposta è no ti consiglio di rimediare. Se lo hai visto, dì la tua nei commenti qui sotto.