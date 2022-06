Dopo il successo di “Makumba” con cui hanno dominato le classifiche estive nel 2021, Noemi e Carl Brave hanno deciso di unire nuovamente le loro voci e hanno pubblicato il brano “Hula-Hoop”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da Venerdì 24 Giugno.

Carl Brave e Noemi hanno annunciato, pochi giorni fa, l’uscita del nuovo singolo su Instagram con una foto che rappresenta la cover coloratissima di “Hula-Hoop” accompagnata dalla scritta “L’abbiamo rifatto”. Il post ha immediatamente raccolto grandi consensi tanto da contare numerosi commenti e oltre 40.000 like.

L’anno scorso “Makumba” ha ottenuto ottimi riscontri tanto da conquistare ben tre dischi di platino e ottenere un grande successo anche per il videoclip ufficiale che al momento ha totalizzato oltre 34 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nei prossimi mesi, entrambi gli artisti saranno impegnati in numerosi concerti, Carl Brave, infatti, sarà protagonista dei grandi live nei più importanti festival italiani e Noemi attraverserà l’Italia con il suo viaggio live indoor e outdoor sui grandi palcoscenici estivi.

Il significato di “Hula-Hoop” di Carl Brave e Noemi

“Hula-Hoop” narra una storia d’amore estiva, che nasce e cresce tra tutti quei momenti di casualità e spensieratezza che di solito contraddistinguono le tipiche storie delle vacanze estive.

Lo stile del brano è leggero e accattivante e lo stesso Carl Brave ha dichiarato di avere una vera e propria sintonia musicale e personale con Veronica, vero nome di Noemi e questo li ha spinti a ritrovarsi insieme per duettare anche quest’anno.

La grande affinità e il divertimento che, in primis provano loro quando sono insieme, è lampante e si nota anche in questo nuovo brano.

“Hula-Hoop” ha un sound che ormai contraddistingue la coppia di cantanti ed è una perfetta unione tra la luminosità dell’estate e la ricercatezza di nuovi suoni come quello della marimba o delle chitarre che ricordano l’estate.

Il testo di “Hula-Hoop” di Carl Brave e Noemi

Mhm

Eh-eh-eh-eh

Eh-eh-eh-eh-eh

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Ferragosto (Mhm)

Ti devo beccare ad ogni costo (Pam-pam-pam-pam)

Anche a costo di dormire sulla riva

Sul lettino di telline a Terracina

Ai-ai-ai

Vado giù a buttare l’immondizia

Ti lascio lo stecco di liquirizia

Ma quando ritorno non ti trovo più-ù

Sei via, fuori da qui, è andata così

Sei un numero in rubrica che non chiamerò più

Tu che metti giù, ma se chiami, vengo

A costo di tornare in autostop

In equilibrio dentro a un hula-hoop

E forse oggi è il caso di staccare, ‘ccare, ‘ccare

Prеndi un casco, andiamo al mare, mare, mare

Bеvi il bianco d’estate che non si beve il rosso

La spiaggia di notte sembra il pianeta

Rosso, rosso, rosso, mare mosso

E tu sei la mia boa stretta a te come un boa

Ti saluto, aloha

Ti affacci alla finestra (Ah, ah)

Di ieri non ricordo più

Metti il vestito a destra (Perché)

Ti sta il meglio rosso, ah, ah

Non fare l’appiccicoso (Eh-eh, eh-eh)

Mi fai venire il mal di testa (Eh-eh, eh-eh)

A volte, giuro, sei un lavoro (Eh-eh, eh-eh)

A volte sei un capolavoro, oh, oh

Sparisci e ricompari come un pop up

Che si apre ancora dentro a un sito hard

Ore, giorni, settimane

Un cane in autostrada che

Resta fermo ad aspettare

A costo di tornare in autostop

In equilibrio dentro a un hula-hoop

E forse oggi è il caso di staccare, ‘ccare, ‘ccare

Prendi un casco, andiamo al mare, mare, mare

Bevi il bianco d’estate che non si beve il rosso

La spiaggia di notte sembra il pianeta

Rosso, rosso, rosso, mare mosso

E tu sei la mia boa stretta a te come un boa

Ti saluto, aloha

Aloha

Ah, ah, ah, ah, aloha

Aloha

Sei via, fuori da qui, è andata così

Sei un numero in rubrica che non chiamerò più

Tu che metti giù, ma se chiami, vengo

A costo di tornare in autostop

In equilibrio dentro a un hula-hoop

E forse oggi è il caso di staccare, ‘ccare, ‘ccare

Prendi un casco, andiamo al mare, mare, mare

Bevi il bianco d’estate che non si beve il rosso

La spiaggia di notte sembra il pianeta

Rosso, rosso, rosso, mare mosso

E tu sei la mia boa stretta a te come un boa

Ti saluto, aloha

Ti sei già scatenato sulle note di “Hula-Hoop” di Carl Brave e Noemi? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!