Con l’uscita della sesta stagione di “Black Mirror”, ecco i migliori 7 personaggi della serie.

Sebbene leggermente diversa dalle stagioni precedenti, con pochissima inclusione di tecnologia avanzata, la Stagione 6 è stata divertente proprio grazie ai suoi personaggi avvincenti e alle trame intriganti.

Si può dire che il momento clou della sesta stagione è stato proprio il suo ampio e diversificato cast di personaggi, che vanno dagli studenti di cinema che cercano di raccontare la storia di un serial killer a un demone che sta cercando di sopravvivere alla propria iniziazione.

Ecco i 7 migliori personaggi di “Black Mirror”

Con l’uscita della sesta stagione di “Black Mirror”, i fan sono entusiasti di vedere come si svolge il thriller psicologico. Sebbene leggermente diversa dalle stagioni precedenti, con pochissima inclusione di tecnologia avanzata, la Stagione 6 è stata divertente grazie ai suoi personaggi avvincenti e alle trame intriganti.

Anche nelle stagioni prima le trame erano divertenti da guardare, ma il momento clou della sesta stagione è stato il suo ampio e diversificato cast di personaggi, che vanno dagli studenti di cinema che cercano di raccontare la storia di un serial killer a un demone che sta cercando di sopravvivere alla propria iniziazione. Brindiamo ai personaggi principali della sesta stagione e alle loro interessanti storie.

David Ross (Stagione 6, episodio 3)

David Ross interpretato da Josh Hartnett è un astronauta dell’episodio 3, “Beyond the Sea”, negli anni ’60. Il suo corpo fisico risiede nello spazio accanto al suo amico e collega Cliff. La tecnologia che trasporta la sua coscienza in un corpo robotico gli permette di trascorrere del tempo con sua moglie e i suoi figli sulla Terra, ma un giorno, una tragedia lo colpisce e David è costretto a guardare sua moglie e i suoi figli assassinati da intrusi che poi distruggono il suo corpo robotico, impedendogli di tornare di nuovo sulla Terra.

David era un personaggio molto comprensivo all’inizio. Tuttavia, per David, le cose si mettono male e passa da simpatico ad antipatico durante la progressione dello spettacolo. Alla fine, diventa il peggior personaggio della stagione fino ad oggi.

Joan (Stagione 6, episodio 1)

Joan interpretata da Annie Murphy è la protagonista del primissimo episodio della sesta stagione di “Black Mirror”. Recita in “Joan Is Awful”, dove le azioni e l’intera vita di Joan vengono registrate e poi mostrate come una serie TV su un servizio di streaming chiamato Streamberry .

Ciò è consentito solo a causa dei termini e delle condizioni che ha accettato. Ma questa serie le sta rovinando la vita e decide di prendere in mano la situazione e interrompere lei stessa il servizio di streaming.

Joan all’inizio è piuttosto antipatica. Anche se, a suo merito, Streamberry esagera le sue antipatiche caratteristiche. È difficile fare il tifo per lei, poiché nei primi quindici minuti ha dimostrato di essere una persona dal cuore freddo al lavoro e nella sua relazione, anche se si suppone che sia solo una persona normale che commette errori.

Bo (Stagione 6, episodio 4)

Bo è la protagonista di “Mazey Day”. È una libera professionista in difficoltà che non può permettersi l’affitto o altre spese. Anche se sa che la fotografia non paga molto i suoi conti, coglie al volo l’opportunità di fotografare il Mazey Day scomparso.

Tra tutti i fotografi dell’episodio 4 di Black Mirror , Bo è il più empatico. Anche se ha un disperato bisogno di soldi, invece di fotografare la star del cinema scomparsa, cerca di aiutarla, anche se la situazione va storta e porta allo scioccante colpo di scena di Mazey Day . Ma dimostra solo che Bo è sempre disposto a fare la cosa giusta.

Davis (Stagione 6, Episodio 2)

È uno dei migliori personaggi di “Loch Henry”. Davis porta la sua ragazza, Pia, a casa sua in Scozia dove le presenta sua madre.

Davis è un personaggio molto comprensivo. È estremamente interessato a fare un film con Pia anche lei studentessa di cinematografia, anche se si sente un po’ a disagio e turbato dal suo desiderio di fare un film sul serial killer che ha indirettamente ucciso suo padre (anche se si scopre che non è affatto vero).

È difficile non sentirsi male per Davis mentre si guarda lo scioccante episodio di “Black Mirror”, soprattutto dopo che il passato di sua madre è stato rivelato.

Cliff (Stagione 6, episodio 3)

Cliff è il personaggio principale di “Beyond the Sea” in “Black Mirror”. È simile al suo amico David, ha una moglie e un figlio. Tuttavia, dopo che David ha perso tutto, Cliff gli offre la possibilità di continuare a vivere attraverso la sua passione per la pittura, che sembra aiutare David.

Sebbene non sia così appassionato come David, la generosità e la gentilezza di Cliff traspaiono sicuramente, poiché accetta di lasciare che David torni sulla Terra nel suo corpo in modo che David possa avere accesso a tutti gli strumenti di cui ha bisogno. La gentilezza di Cliff da sola è ciò che lo rende il miglior personaggio in “Beyond the Sea”.

Nida (Stagione 6, episodio 5)

Nida con il volto di Anjana Vasan è il lavoratore medio degli anni ’70, che cerca di sopravvivere con il salario umile di un impiegato di un grande magazzino. La sua vita è noiosa e viene trattata in modo orribile da coloro che la circondano. Tuttavia, a un certo punto incontra Gaap interpretato Paapa Essiedu, che la informa che deve fare tre sacrifici; altrimenti, il mondo affronterà un’apocalisse mortale.

Gaap (Stagione 6, episodio 5)

Gaap è il demone che si presenta alla porta di Nida, informandola della potenziale apocalisse. Spiega anche che questo incarico a cui sta lavorando con Nida è una sorta di iniziazione per diventare un demone a pieno titolo.

Gaap è un personaggio divertente che si unisce al cast della sesta stagione. Il suo personaggio funziona straordinariamente bene con il personaggio di Nida, poiché diventano un duo divertente da guardare mentre litigano. Anche se fallisce ed è costretto a vivere nell’oscurità dell’eternità, sceglie di non andare da solo. Invece, invita Nida a unirsi a lui, che è, di per sé, un bel gesto.

E tu cosa ne pensi dei 7 migliori personaggi di “Black Mirror”? Lascia un commento!