Oggi, Mercoledì 30 Agosto 2023 inizia l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il più importante festival di cinema italiano e il secondo più importante al mondo dopo Cannes, sono tanti i film più attesi in questo evento che si concluderà il prossimo 9 Settembre. I film in gara per il Leone d’oro, il premio principale, sono ventitré, di cui sei italiani.

Il festival quest’anno, si svolgerà nel pieno dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood, motivo per cui numerose attrici e attori che avrebbero dovuto presenziare a Venezia per promuovere i propri film non ci saranno. Proprio a causa delle incertezze legate allo sciopero potrebbero esserci variazioni di programma fino all’ultimo. È stato comunque confermato che tra gli altri a Venezia arriveranno Adam Driver, Jessica Chastain e Mads Mikkelsen, che come altri attori hollywoodiani presentano film di case produttrici indipendenti, e non interessate dalle proteste che invece riguardano solo le major.

Ecco i film più attesi della Mostra del Cinema di Venezia 2023:

“Priscilla” di Sofia Coppola

Dopo il pirotecnico “Elvis” di Baz Luhrmann, nominato agli Oscar, Sofia Coppola è pronta a presentare in anteprima il più intimo “Priscilla”, che mette sotto i riflettori Priscilla Presley. Basato sul libro di memorie della Presley del 1985, “Elvis and Me“, il film racconta la sua vita e il suo matrimonio con il famoso cantante, con Cailee Spaeny nel ruolo della protagonista e Jacob Elordi in quello del re del rock ‘n’ roll.

“The Killer” di David Fincher

David Fincher torna alle radici con un thriller psicologico interpretato da Michael Fassbender e Tilda Swinton. Il nuovo film del regista di “Fight Club” e “Gone Girl” racconta la storia di un assassino spietato, interpretato da Fassbender, in preda a una crisi psicologica. “The Killer” sarà sicuramente uno dei protagonisti del Festival e dell’intera stagione cinematografica.

“Maestro” di Bradley Cooper

Già preceduto dalle polemiche sulla protesi del naso di Bradley Cooper, questo è senza dubbio uno dei film più attesi dal pubblico. Dopo il gran successo di “A Star Is Born”, Cooper torna a dirigere una storia ambientata nel mondo della musica ma vintage. Il film racconta infatti la storia del compositore Leonard Bernstein, dalla leggendaria carriera al suo complicato matrimonio con Felicia Montealegre, interpretata da Carey Mulligan.

“The Wonderful Story of Henry Sugar” di Wes Anderson

A pochi mesi dall’uscita di “Asteroid City”, Wes Anderson torna con il suo secondo film dell’anno. Presentato in anteprima fuori concorso, “The Wonderful Story of Henry Sugar” è un lavoro di 37 minuti basato sull’omonimo racconto di Roald Dahl del 1977. Sullo schermo appaiono: Dev Patel, Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes e Richard Ayoade.

“Poor Things” di Yorgos Lanthimos

La pellicola è una rivisitazione in chiave femminista della storia di Frankenstein, qui la creatura è Emma Stone nei panni di Bella Baxter, lo scienziato matto è Willem Dafoe. Una commedia fantascientifica vittoriana con un cast stellare che comprende anche Mark Ruffalo, Christopher Abbott, Margaret Qualley, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael.

“Ferrari” di Michael Mann

Otto anni dopo la sua ultima regia, Michael Mann torna finalmente con un biopic sul pilota e imprenditore italiano Enzo Ferrari. Ambientato nel 1957, il film si concentra sui problemi della vita personale e professionale di Ferrari, tra cui il suo matrimonio con Laura Ferrari e un terribile incidente alle Mille Miglia. Con da Adam Driver e Penélope Cruz, “Ferrari” si preannuncia come un importante candidato ai premi.

“Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo

“Finalmente l’alba” è ambientato a Cinecittà negli anni Cinquanta ed è la storia di una ragazzina che sogna il cinema leggendo i rotocalchi e per uno strano caso del destino ci finisce dentro, trascinata da una diva di Hollywood, Lily James, arriva a Roma a girare un kolossal su una faraona. Saverio Costanzo ripete l’esperienza italo-internazionale dell’Amica geniale.

