Nel periodo in cui i reboot stanno diventando i veri protagonisti a livello mondiale, non poteva certo mancare un titolo alla lunga lista che aumenta giorno dopo giorno.

Stiamo parlando de I Flintstones. Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha sentito questo nome. Un cartone animato che ci ha tenuto compagnia durante l’infanzia e non solo. Ambientata a Bedrock, la storia vede i protagonisti che vivono in un’epoca preistorica, ma senza rinunciare ad alcuni elementi della modernità. Andata in onda, originariamente, tra il 1960 ed il 1966, ha ottenuto un grande impatto culturale e non solo sul pubblico. Inoltre, è stata la prima serie animata che sia stata trasmessa in prima serata negli Stati Uniti. Da quel momento, poi, è andata in onda con le repliche per decenni, è stata la protagonista di fumetti e di ben tre film ed, ancora oggi, continua ad attirare l’attenzione. Per questo motivo, si è deciso di iniziare a lavorare ad un reboot di questo titolo: così i più nostalgici potranno rivedere i loro amati protagonisti sul grande schermo, ma al tempo stesso verranno fatti conoscere anche alle nuove generazioni.

Fred e Barney de I Flintstones

È in arrivo Meet the Flintstones e ad occuparsi di questo reboot cinematografico saranno Aaron Horvath e Michael Jelenic, due nomi già noti ai più poiché sono i registi di The Super Mario Bros – Il film, da poco arrivato al cinema ed è stato un successo mondiale. Il reboot in arrivo ci permetterà di conoscere meglio le storie e le origini dei protagonisti, ovvero delle coppie formate da Fred e Wilma e da Barnie e Betty. A darne la notizia è stato Deadline, ma a comunicare l’effettivo inizio dei lavori è stato Bill Damaschke, il presidente di Feature Animation. Al momento vige massimo riserbo intorno a questa novità e non ci è dato conoscere ulteriori dettagli, ma pare che arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo entro il prossimo anno. Di sicuro Meet the Flintstones ha tutte le carte in regola per essere un successo visto che sarà prodotto da due registi che sanno come conquistare il pubblico. Inoltre, I Flintstones non sono nuovi alle trasposizioni cinematografiche visto che, in passato, il film con protagonisti Elizabeth Taylor, Halle Berry e John Goodman è arrivato ad incassare oltre 340 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo.

E tu sei un fan de I Flintstones? Cosa ne pensi di questa moda dei reboot? Ti aspettiamo nei commenti!