La conferma ormai sembra ufficiale, e a darcela è stato proprio James Gunn: I Guardiani della Galassia 3 sarà l’ultimo film del franchise, e quindi il capitolo finale della storia.

La cosa era già stata annunciata, ma una flebile speranza restava accesa nei cuori dei fan. Purtroppo però, proprio nelle ultime ore, sul profilo Twitter di James Gunn è arrivata la conferma. Proprio il regista infatti ha risposto ad una domanda di un follower, confermando la fine de I Guardiani della Galassia.

Ecco il commento del regista:

I’m planning on it being my last. — James Gunn (@JamesGunn) May 4, 2021

“Questo sarà il tuo ultimo film dei Guardiani della galassia o ce ne sarà un quarto?” – chiede il fan

“Ho in programma che sia l’ultimo” – la risposta di Gunn

Cosa sappiamo riguardo a I Guardiani della Galassia 3?

Della trama di questo terzo volume de I Guardiani della Galassia, in realtà, si sa molto poco, ma in questi ultimi giorni è stata resa nota la data d’uscita del film, che è arriverà nelle sale per il maggio del 2023.

La lavorazione del film, in realtà è iniziata già dal 2018, ma pare che dovreamo aspettare ancora due anni per poter rivedere Star-Lord, Gamora, Groot, Drax, Mantis e Rocket in azione per la galassia.

Nel frattempo aspetteremo lo speciale di Natale dedicato si Guardiani della Galassia, già scritto da James Gunn e pronto ad essere girato. Lo speciale natalizio andrà ad aggiungersi ai diversi speciali dedicati al Natale di vari franchise nel corso degli anni.

Per I Guardiani della Galassia 3, ci toccherà aspettare un po’.

