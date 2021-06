I Maneskin continuano a far parlare di loro. Grazie alla vittoria al Festival di Sanremo prima ed all’Eurovision Song Contest poi con il brano Zitti e Buoni sono diventati famosi a livello mondiale. Dopo aver conquistato l’attenzione di Miley Cyrus (e c’è chi spera in una collaborazione nel prossimo futuro), la top 200 in ben 33 paesi del mondo e con il New York Times che non ha dubbi sul loro talento, ora devono fare i conti con questo grande riscontro mediatico internazionale che li vede protagonisti, seppur indirettamente, in Lettonia.

Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi sono diventati, in modo indiretto, protagonisti di una campagna pubblicitaria in Lettonia per promuovere due prodotti tipici italiani: la mozzarella e la pizza. L’azienda ha scelto quattro persone che, sia esteticamente sia nei modi di fare, ricordano una delle band più famose al momento. Ovviamente non si tratta dei Maneskin veri e proprio, ma sono solo tre ragazzi ed una ragazza che assomigliano a loro. Il claim della pubblicità cita che:

“La mozzarella Formagia buona come quella italiana rende tutto speciale..Anche la pizza surgelata”.

Foto del gruppo musicale i Maneskin

Da una parte i Maneskin possono compiacersi di essere diventati davvero famosi ovunque tanto che la loro immagine viene utilizzata per delle pubblicità proprio come era successo con i Beatles all’inizio della loro carriera, ma dall’altra parte se vogliono possono fare causa e chiedere un risarcimento danni per l’utilizzo non autorizzato della loro immagine. Inutile dirlo, lo sport è diventato virale in poco tempo girando nel mondo virtuale con i fan dei Maneskin sul piede di guerra poiché non sopportano questa cosa. Mentre la band di Roma, al momento, non si è ancora espressa.

