I Maneskin si rivelano ancora una volta pieni di sorprese, annunciando recentemente una inaspettata collaborazione con la mangaka di successo Paru Itagaki, autrice del manga “Beastars“, da cui deriva un ottimo adattamento anime presente su Netflix e incentrato sulla quotidianità di animali antropomorfi che si trovano a lottare con i loro istinti naturali.

E’ stato infatti pubblicato sul canale ufficiale Youtube dei Maneskin un nuovo video della loro canzone “Timezone“, che ci mostra le tavole di “Beastars” scorrere sulle note del brano; alla fine, vediamo anche i membri della band rappresentati secondo il pieno stile di Paru Itagaki e affiancati dai protagonisti del suo manga.

La collaborazione tra i Maneskin e Paru Itagaki non è però del tutto casuale, in quanto deriva da una passione di lunga data del frontman della band, Damiano David, per “Beastars“, e di Paru Itagaki stessa per i Maneskin, che ha incontrato di persona ad agosto dell’anno scorso, quando si sono esibiti in Giappone.

“E’ un regalo fiighissimo“, così hanno commentato i Maneskin in merito alle illustrazioni originali donate loro dalla mangaka, le stesse presenti nel video.

“Sono davvero emozionata nel vedere i miei lavori scorrere sotto la musica dei Maneskin“, ha risposto Paru Itagaki, la quale ha anche elargito un consiglio spassionato alla band, in occasione del loro futuro viaggio lavorativo in Giappone previsto per il prossimo dicembre: “Non dimenticate di mangiare dell’ottimo cibo giapponese!”.

Al momento i Maneskin sono impegnati in un tour estivo che li porterà anche ad esibirsi in Italia, a Roma e a Milano.

–

E voi? Avete visto il video di “Timezone” dei Maneskin in versione Beastars? Diteci le vostre opinioni nei commenti!