I Maneskin non si fermano. Possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che il 2021 è stato l’anno della loro consacrazione a livello mondiale complice anche la vittoria all’Eurovision Song Contest con la canzone Zitti e Buoni e tutto il clamore mediatico che ne è seguito (come anche le parole di Emma Marrone e Damiano e Victoria dalla sua parte).

Fatto sta che la band di Roma sta raggiungendo un importante successo dietro l’altro. Infatti, grazie all’album Teatro d’Ira Vol.1 sono presenti nelle classifiche di ben 33 paesi al mondo entrando, addirittura, nella top 200 di Spotify. Certo, in Italia è facile visto che sono molto amati, ma tali risultati non erano scontati in altri paesi del mondo come ad esempio la Lituania che vanta ben 31 brani dei Maneskin nella sua top 200. Vale la pena soffermarsi sui paesi mondiali che stanno amando il gruppo italiano.

I Maneskin durante l’esibizione di Zitti e buoni a Sanremo 2021

Troviamo l’Inghilterra, gli Emirati Arabi, l’Australia, la Danimarca, l’Irlanda e la Turchia con 2 brani in classifica; Israele con 3; la Repubblica Ceca, la Germania e la Spagna con 4; la Norvegia e la Svezia con 5; l’Austria, la Svizzera, l’Ungheria e la Slovacchia con 6; il Belgio, l’Islanda, l’Olanda ed il Portogallo con 8; la Polonia con 9; la Russia con 12; Cipro con 14; l’Estonia con 16; la Bulgaria, la Finlandia, la Grecia e l’Ucraina 19 ed infine la Lettonia e la Romania con 20.

I Maneskin stessi non si sarebbero mai aspettati questo successo mondiale e soprattutto che le loro canzoni diventassero virali in paesi lontani dalla nostra Italia. È sufficiente pensare che anche Miley Cyrus è rimasta incantata dalla loro esibizione sul palco di Rotterdam e da quel momento è nata tra di loro una bella amicizia e, chi lo sa, magari una futura collaborazione.

