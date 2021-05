Netflix lo aveva anticipato: quest’anno sarebbe stato un anno di grandi novità con tanti nuovi titoli, con sequel di capolavori, ma soprattutto dando spazio alla produzione locale, come quella italiana. E così sarà. Dopo diversi titolo in programmazione, ora ne arriva uno nuovo che vedrà protagonisti i The Jackal, proprio per confermare la “lotta diretta” con Amazon Prime visto che Ciro e Fru (membri dei The Jackal) hanno partecipato al successo di Lol – Chi ride è fuori.

La serie comedy italiana dal titolo Generazione 56k uscirà sul piccolo schermo il 1 luglio ed era stata annunciata lo scorso novembre. A farne parte saranno proprio i The Jackal, senza ombra di dubbio uno dei gruppi più popolari del web, che avevano già preso parte ad Addio Fottuti Musi Verdi. I protagonisti principali saranno Daniel interpretato dall’attore Angelo Spagnoletti in età adulta e da Alfredo Cerrone durante l’adolescenza e Matilda che sarà Cristina Cappelli in età adulta e Azzurra Iacone durante l’adolescenza. Troveremo Gianluca Fru nei panni di Luca e Fabio Balsamo in quelli di Sandro. Mentre Biagio Forestieri sarà Bruno, Claudia Tranchese sarà Ines, Federica Pirone sarà Cristina. La prima stagione di Generazione 56k sarà composta da otto episodi e sarà prodotta da Cattleya. Per quanto riguarda la regia, invece, i primi quattro episodi saranno affidati a Francesco e Basta, mentre gli altri quattro ad Alessio Maria Federici.

I protagonisti dei The Jackal

La trama di Generazione 56k

I protagonisti di Generazione 56k sono Daniel e Matilda che si conoscono da giovani, ma che si innamorano in età adulta. Insieme ai loro amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo della generazione 56k travolta dall’arrivo di internet durante la loro adolescenza. Daniel e Matilda vivono una relazione che rivoluzionerà il loro mondo e li costringerà a fare i conti con il passato e quella parte più pura e vera di se stessi che, in modi opposti, hanno dimenticato. Tutti gli episodi della serie intrecciano costantemente due linee temporali, due punti di vista, due fasi della stessa storia d’amore e di amicizia che parte nel 1998 e continua fino ai giorni nostri.

