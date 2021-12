Alcune fan della serie TV saranno contente di questa notizia. I look utilizzati nel set di “Emily in Paris” sono ora disponibili per l’acquisto da parte dei clienti presso Saks Fifth Avenue.

La catena americana di grandi magazzini di lusso – che ha aperto il suo flagship store sulla Fifth Avenue, a Manhattan, New York nel 1924 – sta portando nei suoi negozi i look di Emily Cooper della famosa commedia romantica Netflix “Emily In Paris”.

Il rivenditore di lusso ha rilasciato la sua collezione curata “Emily In Paris” in concomitanza con la premiere della seconda stagione della Serie TV.

In una dichiarazione a FootwearNews, Saks ha dichiarato: “Sappiamo che il nostro cliente ama i vestiti di ‘Emily in Paris’, quindi abbiamo curato una collezione che consente loro di portarla a casa”.

I clienti di Saks possono ora creare i look esclusivi visti su Lily Collins, che interpreta il personaggio principale nella serie.

Saks ha fatto sapere che la loro collezione ispirata a “Emily in Paris” presenta lo stile classico parigino, che include prêt-à-porter e accessori realizzati da designer affermati ed emergenti.

I designer francesi ed europei sono AZ Factory, Barrie, EYEM di Ileana Makri, Roberto Coin, Zeus + Dione e altri.

La costumista e stilista Patricia Fields – di ‘Sex and the City’, ‘Il diavolo veste Prada’ e ‘Confessions of a Shopaholic’ – ha disegnato gli abiti per la serie TV e ha spiegato che Emily porta avanti l’eredità di Carrie di Sarah Jessica Parker Bradshaw attraverso il suo guardaroba.

Ha detto: “Se Sarah Jessica è la regina, Lily è la principessa”.

Nella seconda stagione, Emily sfoggia un sacco di vestiti, abiti, scarpe e borse audaci. Se ti sono piaciuti dai un’occhiata allo store di Saks.

