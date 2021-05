iCarly, serie tv statunitense originale Nickelodeon, è diventata famosa a livello mondiale ed è andata in onda dal 2007 al 2012 con protagonista Carly Shay (l’attrice Miranda Cosgrove), una ragazza di quattordici anni che vive a Seattle insieme al fratello maggiore Spencer. La ragazza conduce una vita tranquilla che, però, è destinata a cambiare dal momento in cui il suo internet show iCarly diventa un vero e proprio cult.

Come sappiamo, ultimamente sono diversi i titoli che hanno avuto successo che, dopo tempo, vengono ripresi in mano e viene data loro una nuova vita sia per farli conoscere alle nuove generazioni sia per rivivere quei momenti. È successo con Gossip Girl, con High School Musical e forse succederà con Hannah Montana e The Oc. La stessa cosa succederà ad iCarly. Infatti, il revival di iCarly è pronto per fare il suo debutto sul piccolo schermo. Uscirà su Paramount+ il 17 giugno: tredici episodi dove verrà raccontata la vita dei protagonisti a distanza di quasi dieci anni dalla fine dello show originale. Nel cast, oltre a Miranda Cosgrove nei panni di Carly Shay, troveremo ancora Jerry Trainor in quelli di Spencer e Nathan Kress in quelli di Freddie Benson.

I protagonisti di iCarly

Ma ci saranno anche delle new entry come Laci Mosley che sarà Harper (migliore amica di Carly) e Jaidyn Triplett che sarà Millicent, la figlia di Freddie. Si tratta di un momento importante soprattutto per la giovane attrice Miranda Cosgrove che, dopo la fine di iCarly, non ha certo avuto una brillante carriera: doppiatrice in Cattivissimo me e protagonista della serie tv Crowded nel 2016 ora è pronta per ripartire!



E tu vedevi iCarly? Seguirai il revival in onda su Paramount+? Ti aspettiamo nei commenti!