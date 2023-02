La cantante britannica Raye, pseudonimo di Rachel Agatha Keen ha pubblicato “Ice Cream Man” contenuta nel suo album di debutto “My 21st Century Blues” uscito proprio oggi 3 Febbraio 2023.

Questo album arriva dopo che Raye è tornata sui social media nel 2021 per rivendicare la sua narrativa come forza dominante nell’industria musicale del Regno Unito, con la sua nuova musica infatti assicura che la sua voce venga ascoltata dopo anni in cui è stata messa a tacere.

Raye da artista indipendente, nel suo LP racconta la sua esperienza nell’industria musicale insieme alla crescita e a tutte le prove sia facili che difficili che ne derivano. L’album esplora dal punto di vista dei testi vari temi tra cui le lotte di Raye con la dipendenza , l’ insicurezza , il dismorfismo corporeo e l’aggressione sessuale.

“My 21st Century Blues” è scritto dalla stessa Raye con la produzione curata da Mike Sabat, BloodPop , Punctual e Di Genius. Il pubblico ha accolto con entusiasmo questo progetto, all’interno ci sono collaborazioni con 070 Shake e Mahalia, proprio “Escapism”, brano di 070 Shake e Raye ha raggiunto il numero uno nel Regno Unito nel Gennaio 2023 ed è entrato nella top ten in altri 22 mercati musicali.

Il significato di “Ice Cream Man” di Raye

Il testo di “Ice Cream Man” tocca il tema del consenso e le difficoltà che si incontrano nel parlare di molestie sessuali. La canzone è un inno di potere per le sopravvissute alle aggressioni sessuali e un invito a tutte le persone a rispettare il corpo e i limiti delle donne.

Nella prima strofa, Raye racconta un’esperienza con un produttore musicale che ha cercato di approfittarsi di lei da giovane. Nel brano ripete “Come diavolo osi farmi questo, davvero?” con questa domanda alla fine della strofa, l’artista si assicura di avere l’ultima parola.

In questa canzone, Raye si apre con la sua esperienza di violenza sessuale e si libera in un certo senso del trauma che ne deriva, incluso il dire che non ha capito il valore del consenso fino a quando non è diventata un’adulta.

Durante un’intervista per il suo nuovo album, Raye ha detto che questa traccia le ha dato una liberazione emotiva: “Come donna dentro e fuori da questo settore, ho vissuto molte cose brutte e traumatiche che ho imbottigliato e sepolto.”

La traduzione di “Ice Cream Man” di Raye

Così, questo produttore mi ha contattato via DM.

Mi ha detto: “Ehi, mi piace molto quello che fai”.

Mi ha detto: “Vieni in studio. Cuciniamo”.

Mi ha detto: “Vieni a cogliere le vibrazioni e a fare un po’ di musica”.

Ma quando sono arrivato lì, avrei dovuto sentire quello che diceva

Cerca di toccarmi, cerca di scoparmi, non sto giocando.

Avrei dovuto lasciare quel posto non appena ci sono entrato.

Come hai osato farmi questo, cazzo?

Vengo come il gelataio

Finché non ho sentito le sue mani ghiacciate

E come ne pago il prezzo ora, dannazione

Dannazione, no, ma che cazzo!

Tutto ciò che hai fatto, mi ha lasciato in rovina

E, no, non ho detto una parola

Credo che questo lo dimostri

Sono una donna, ah sì

Perché sono una donna

Sono una donna forte e coraggiosa, cazzo!

E sarò dannata se lascerò che un uomo rovini

Come cammino, come parlo, come lo faccio

Amico, sono stato rotto per un momento

Ne ho passate tante, no

È ancora più difficile essere coraggiosi da soli

Ero una ragazza, ora sono cresciuta

Sono una donna

Una donna molto forte, cazzo

E avevo sette anni

Avevo ventuno, diciassette e undici anni

Ci è voluto un po’ di tempo per capire cosa significa il mio consenso

Se fossi stata spietata, sarebbero stati in un penitenziario.

Ma tutto lo stress di essere onesta non mi avrebbe aiutato

Lo respingevo, ma viveva in me senza pagare l’affitto.

E poi sono caduto in cose che non erano sane

In un posto dove nessuno mi ascoltava, chiedendo di aiutarmi.

Arrivando come il gelataio

Finché non ho sentito le sue mani ghiacciate

E come ne pago il prezzo ora, maledetto

maledetto

Tutto ciò che hai fatto, mi ha lasciato in rovina

E, no, non ho detto una parola

Credo che questo lo dimostri

Sono una donna

Perché sono una donna

Sono una donna forte e coraggiosa, cazzo!

E che io sia dannata se lascio che un uomo rovini

Come cammino, come parlo, come faccio

Amico, sono stato rotto per un momento,

Ne ho passate tante, no

È ancora più difficile essere coraggiosi da soli

Ero una ragazza, ora sono cresciuta

Sono una donna

Una donna molto forte, cazzo, mm

Vorrei poter dire come mi sento

Come mi sento e spiegare perché

Mi sto silenziosamente incolpando

Perché faccio queste facce, fingendo di stare bene.

Poi vado in bagno

E premo “Rewind” nella mia testa

Sempre a girare e rigirare nella mia testa

Le tue impronte digitali hanno lasciato una macchia sulla mia pelle

Mi hai fatto incastrare per il tuo peccato

Tu, patetica, morta scusa di un uomo

Ooh, ooh

Sono una donna forte e coraggiosa, oh, sì

Sì, sì, sì.

Oh

E sarò dannata se lascerò che un uomo rovini, oh

Sono una donna forte e coraggiosa, sì

