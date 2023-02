Esce oggi, venerdì 17 febbraio 2023, il nuovo brano delle Icona Pop, duo svedese composto dalle dj Aino Jawo e Coraline Elizabeth Hjelt, scritto in collaborazione con un altro duo di origine svedese, i Galantis, formato da Linus Eklöw e Christian Karlsson.

Si chiama “I want you“, ed appartiene al medesimo album delle Icona Pop, la cui uscita è prevista per la prossima estate.

Significato di “I want you”

“I want you” è un sensuale brano che, come rivela il titolo, esprime la voglia di unione, mentale ma soprattutto fisica, con la persona al centro dei propri desideri.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Voglio te

Non dobbiamo giocare a questi giochi, giocare a questi giochi

Perché voglio te

Non dobbiamo complicare, complicare

Perché voglio…

[Pre-Ritornello]

Andiamo, baby

E senti il calore, sì

Novanta gradi

Sì, tu ed io, sì

Ti voglio vicino

Stai bene su di me, sì

Io, sì

[Ritornello]

Ti voglio

Non dobbiamo giocare a questi giochi, giocare a questi giochi

Perché voglio te, te, te

Non c’è più niente da complicare, complicare

Basta dire che lo vuoi, ooh

Non ho bisogno di complicare per sentirmi così bene

Nient’altro suona come

[Verso 2]

Ti voglio

Non dobbiamo giocare a questi giochi, giocare a questi giochi

Perché voglio te

Non dobbiamo complicare, complicare

Perché voglio…



[Pre-Ritornello]

Andiamo, baby

E senti il calore, sì

Novanta gradi

Sì, io e te, sì

Ti voglio vicino

Stai bene su di me, sì

Io, sì

[Ritornello]

Ti voglio

Non dobbiamo giocare a questi giochi, giocare a questi giochi

Perché voglio te, te, te

Non c’è più niente da complicare, complicare

Basta dire che lo vuoi, ooh

Non ho bisogno di farmaci per sentirmi così bene

Nient’altro suona come

[Outro]

Voglio te, te, te, te, te, te, te, te

Voglio te, te, te, te, te, te, te, te

Voglio te.

–

Avete ascoltato questa canzone? Diteci le vostre opinioni qui sotto nei commenti!