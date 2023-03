Esce oggi “Hoe+Hard“, il nuovo brano appartenente all’album omonimo di Icy Subzero (pseudonimo di Matteo D’Alessio), rapper romano classe 1999, scritto insieme a Tony Effe, altro giovane musicista noto soprattutto per le sue collaborazioni con Rose Villain.

Scopriamo subito il significato e il testo della canzone.

Significato di “Hoe+Hard”

“Hoe+Hard” racconta diversi temi: la forza e la testardaggine del cantante (“Resto il più duro da battere“), l’erotica relazione con una donna, ma anche, alla fine, la falsità dei rapporti di amicizia o d’amore che si basano unicamente sulla convenzienza personale e sui soldi.

Testo di “Hoe+Hard”

Ma baby

Ho passato notti intere a versarmi da bere

Nei peggiori posti, se mi cerchi

Ahhh

Ayden Lau

Oh mama, non andartene

Lui ti vuole però gli manca il carattere

In mezzo a questi figli di puttana

Dimmi a me chi mi ammazza

Resto il più duro da battere (Duro, duro)

La mia gente è con me, non vuoi fare la guerra

Guardarmi dentro, so che ti spaventa

Ti avevo promesso il mondo

Ma sapevo in fondo che non faceva per te

Se balli come Rosalía, io so fare Yankee

Ti ho visto in mezzo al club, ho detto: “Ke, Ke, Ke!?”

Da zero crea il suo impero Bendecido Icy

L’avrei diviso con te

Ma baby

Ho passato notti intere a versarmi da bere

Nei peggiori posti, se mi cerchi

Sono nel club, vestito large

Con la più hard, la hoe più hard

Vogliono farmi fuori (Ke-Ke-Ke)

Ma non questa volta

Questa notte il mondo è mio, a modo mio

Non piango più, non prego Dio

Vogliono farci fuori (Ke-Ke-Ke)

Non aver paura, la mia pelle è dura, ti copro io

Sosa

La più hot, la più hard, quando entra nel club (Okay)

Quella thot con il top, la voglio nel back

Ha sete, allora portami da bere (Vai)

Dai baby, andiamo in hotel, fammi vedere

Viene verso di me, sta sfilando

Vuole che le sfili il vestito, ma glielo strappo (Glielo strappo)

Ha gli occhi da gatto, sta miagolando, mi sta graffiando

Capelli biondi, occhi azzurri come il ghiaccio (Come il ghiaccio)

Hot dall’inferno (Hot dall’inferno)

Ho la faccia da angelo (Ho la faccia da angelo)

Porsche all’esterno (Porsche all’esterno)

Scusami, sto scappando

Ma baby

Ho passato notti intere a versarmi da bere

Nei peggiori posti, se mi cerchi

Sono nel club, vestito large

Con la più hard, la hoe più hard

Vogliono farmi fuori (Ke-Ke-Ke)

Ma non questa volta

Questa notte il mondo è mio, a modo mio

Non piango più, non prego Dio

Vogliono farci fuori (Ke-Ke-Ke)

Non aver paura, la mia pelle è dura, ti copro io

Tutti amici quando vinci, ah, ah

Ed è da un po’ che sto vincendo (Icy)

Quindi chiaro che se sorridi

Non mi sorridi, stai solo fingendo (Brrah)

Vuoi farmi fuori, dovrai giocare più hard (Duro)

Non temo i miei nemici, so che Dio è con me (Duro, duro)

Da un po’ che lei chiede: “Icy dove sta? Dimmi dove sta!”

Sono nel club, vestito large

Con la più hard, la hoe più hard.