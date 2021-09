Sting pubblicherà un nuovo album, The Bridge, il 19 novembre 2021 tramite le etichette A&M, Interscope, Cherrytree Records. Il musicista ha anticipato l’uscita del disco rilasciando un nuovo singolo vivace e ottimista dal titolo “If It’s Love“.

“Non sono certamente il primo cantautore a identificare l’innamoramento o il disinnamoramento con una malattia incurabile, né sarò l’ultimo”, ha detto Sting in una nota. “If It’s Love è il mio pensiero su diagnosi e incapacità assoluta. Tutti concetti abbastanza familiari da far sorridere mestamente ognuno di noi.”

The Bridge è stato scritto durante la pandemia e vede Sting “rimuginare su perdite personali, separazioni e straordinari disordini sociali e politici”, secondo il comunicato stampa.

“Queste canzoni sono state scritte tra un luogo e l’altro, tra uno stato d’animo e l’altro, tra la vita e la morte, tra le relazioni”, ha osservato Sting. “Tra le pandemie e tra le ere – politicamente, socialmente e psicologicamente, tutti noi siamo bloccati nel mezzo di qualcosa. Serve un ponte”.

Le canzoni di The Bridge sono state prodotte da Sting e Martin Kierszenbaum, ad eccezione di “Loving You”, prodotta da Sting, Maya Jane Coles e Martin Kierszenbaum. L’album è stato mixato da Robert Orton, progettato da Donal Hodgson e Tony Lake e masterizzato da Gene Grimaldi presso Oasis Mastering.

È composto da numerosi musicisti, tra cui Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (batteria), Branford Marsalis (sassofono), Manu Katché (batteria), Martin Kierszenbaum (tastiera), Fred Renaudin (sintetizzatore) e i cori di Melissa Musique, Gene Noble, Jo Lawry e Laila Biali.

The Bridge uscirà in più formati, inclusi CD e vinile standard e deluxe, album standard e deluxe in esclusiva giapponese. Il CD e il vinile deluxe includeranno le tracce bonus “Waters of Tyne”, “Captain Bateman’s Basement” e “(Sittin’ on) The Dock of the Bay”. Entrambe le esclusive giapponesi saranno su SHM-CD, inclusa la traccia bonus aggiuntiva “I Guess the Lord Must Be in New York City”, mentre la versione deluxe includerà anche un DVD con un’intervista e una discussione con Sting, oltre ai video musicali di “If It’s Love” e “Rushing Water”.

La tracklist di The Bridge di Sting

Rushing Water If It’s Love The Book of Numbers Loving You Harmony Road For Her Love The Hills on the Border Captain Bateman The Bells of St. Thomas The Bridge Waters of Tyne (Deluxe bonus track) Captain Bateman’s Basement (Deluxe bonus track) (Sittin’ on) The Dock of the Bay (Deluxe bonus track)

*(Japanese exclusive bonus track)