Mal comune mezzo gaudio potrebbe essere il motto e il tema che guida Il Club dei Divorziati, una spumeggiante commedia francese in arrivo in Italia. Proprio in queste ore è stato reso noto il trailer che ci catapulta nel vivo del film e ci fa assaporare una comicità immediata e frizzante, tipica del cinema francese.

Il film, diretto dall’attore e regista Michaël Youn, ha come protagonisti gli attori Arnaud Ducret (già visto in Due fidanzati per Juliette) e François-Xavier Demaison (che ha fatto Tutti in piedi).

Il Club dei Divorziati arriverà in Italia il 24 marzo 2021 da subito disponibile in formato DVD, Blu-ray e Digital Edition.

La trama de Il Club dei Divorziati

Ma vediamo più nel dettaglio qual è la trama della commedia. Il protagonista è Ben (Arnaud Ducret) un uomo sposato da 5 anni e ancora follemente innamorato di sua moglie, che scopre che quest’ultima lo tradisce con il suo capo. Dopo aver superato lo sconforto e la delusione, i due divorziano. Ben si ritrova così solo e depresso, incapace di riprendere in mano la sua vita.

Tutto cambia quando casualmente incontra un suo vecchio amico, Patrick (François-Xavier Demaison) divorziato a sua volta ma che sta affrontando la cosa in modo più positivo, cercando di fare tutto quello che gli era impossibile fare da sposato: godersi appieno la vita. Patrick invita così Ben a trasferirsi a casa sua, e insieme ad altri divorziati danno vita ad un vero e proprio Club con tutte le sue regole da seguire, e con tutta la voglia di divertirsi e vivere felici.

Nel trailer, che ti mostriamo in cima all’articolo, vediamo come Ben s’invaghisca di una nuova donna, ma che, nel tentativo di far ripartire la propria vita sentimentale, ne combinerà di tutti i colori…

Un film spassoso e semplice che farà passare a tutti una serata in allegria.

E tu cosa ne pensi de Il Club dei Divorziati?