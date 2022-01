Il colore delle magnolie è una serie televisiva che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020. Basata sui libri dell’omonima serie di Sherryl Woods, ha avuto fin da subito un buon successo. Grazie alla storia di Maddie, di Noreen e di Dana Sue, tre donne della Carolina del Sud e migliori amiche che si supportano a vicenda, superano gli ostacoli e vivono la loro amicizia quotidianamente nel migliore dei modi.

C’è grande attesa per il secondo capitolo. La prima stagione si era conclusa con un finale aperto: il figlio di Maddie, Kyle, è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale con l’auto di Tyler. Mentre Maddie, Dana ed Helen aspettano in ansia per capire cosa sia successo, scopriamo che l’auto era guidata da Bill e dallo stesso Kyle. Ignota, però, l’identità del passeggero rimasto intrappolato nell’auto. A questo punto, viene spontaneo pensare che Il colore delle magnolie 2 riprenderà esattamente da questo punto svelandoci l’identità del passeggero intrappolato ed, a quanto pare, anche la seconda stagione è pronto per avere un finale aperto. D’altronde materiale da cui attingere ce n’è in abbondanza visto che la saga dei romanzi di Sherryl Woods vanta oltre undici libri. Una notizia che ha fatto esultare i fan della serie poiché vuol dire che allora ci sarà anche una terza stagione e non solo, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali. Il secondo capitolo de Il colore delle magnolie è in arrivo il 4 febbraio su Netflix e troveremo ancora JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott ed Heather Headley in nuovi dieci episodi.

Le protagoniste de Il colore delle magnolie

Il trailer de Il colore delle magnolie 2

Nel frattempo, la piattaforma di streaming ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione de Il colore delle magnolie che, in poco tempo, ha raggiunto quasi le 400.000 visualizzazioni. Protagoniste, ovviamente, le tre amiche che sono alle prese con l’amore, con forti sentimenti, ma anche con i problemi che la vita quotidiana mette sulla loro via consapevoli, però, di poter contare l’una sulle altre in ogni momento poiché sono come sorelle. Non mancheranno i problemi con i figli che, si sa, in fase adolescenziale sono davvero difficili da gestire.

