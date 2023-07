Il colore delle magnolie è una serie televisiva che ha fatto il suo debutto su Netflix. Basata sui libri dell’omonima serie di Sherryl Woods, ha avuto fin da subito un buon successo. Grazie alla storia di Maddie, di Helen e di Dana Sue, tre donne della Carolina del Sud e migliori amiche che si supportano a vicenda, superano gli ostacoli e vivono la loro amicizia quotidianamente nel migliore dei modi.

Al momento ha all’attivo tre stagioni di cui, l’ultima, è uscita la scorsa settimana dopo due anni di attesa. E com’è giusto che sia, ogni volta che esce una nuova stagione di una serie tv molto amata, la domanda che sorge spontanea è quella di chiedersi se questa stagione corrisponde o meno al capitolo finale della serie tv? I 10 nuovi episodi de Il Colore delle magnolie 3 saranno gli episodi conclusivi? La curiosità è tale anche perché la serie tv è al secondo posto tra le serie tv più viste in Italia quindi i telespettatori sono alla costante ricerca di una risposta. Arrivati a questo punto, però, la risposta pare essere spontanea e sembra proprio che Il colore delle magnolie avrà anche una quarta stagione che, però, sarà il capitolo conclusivo.

Le protagoniste de Il colore delle magnolie sul set

Sappiamo che la serie tv si basa sulla serie di libri di Sherryl Woods che sono quattro quindi viene spontaneo pensare che la quarta stagione ci sarà. Certo, sappiamo che questo non può essere una certezza dato che, proprio di recente, Netflix ha stupito tutti bloccando la serie tv Valeria alla terza stagione nonostante i libri fossero quattro. Ma proprio perché già con Valeria il pubblico è rimasto deluso, ora la piattaforma di streaming non vuole replicare. Anche perché Il colore delle magnolie è una serie tv con costi di produzione abbastanza contenuti, cosa davvero difficile in questo periodo, ed ha ottimi ascolti con una risposta molto interessante da parte del pubblico. Certo, la conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma sappiamo che ci sarà bisogno di tempo. Anche la seconda e la terza stagione sono state confermate dopo due mesi dall’uscita del capitolo precedente.

Netflix ha la necessità di studiare prima i risultati, ma se la terza stagione de Il colore delle magnolie eguaglia i risultati della prima e della seconda stagione allora non ci sono dubbi sulla decisione che prenderà il colosso dello streaming. Per quanto riguarda la messa in onda degli episodi del capitolo conclusivo, invece, sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo, si parla per l’estate 2024, ma vedendo lo sciopero che sta interessando il mondo di Hollywood può essere che la data slitterà. Una certezza, però, la abbiamo. Nel cast troveremo, ovviamente, sempre loro: Joanna Garcia nei panni di Maddie Townse, Brooke Elliot in quelli di Dana Sue Sullivan e Heather Headley nei panni di Helen Decatur. Arrivati a questo punto non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza ed aspettare la decisione di Netflix e poi prepararci con i fazzoletti perché l’ultima stagione de Il colore delle magnolie avrà tutte le carte in regola per farci emozionare.

E tu hai già visto la nuova stagione de Il colore delle magnolie? Ti piacerebbe se ce ne fosse una quarta? Ti aspettiamo nei commenti!