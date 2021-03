Il Commissario Ricciardi è la serie televisiva andata in onda durante la prima serata di Rai 1 ed appena giunta al termine, dopo sei episodi, con l’ultima puntata andata in onda ad inizio marzo e tratta da In fondo al tuo cuore. Inferno per il Commissario Ricciardi, romanzo pubblicato nel 2014 da Maurizio De Giovanni.

Questa serie televisiva ha permesso ai telespettatori di conoscere la Napoli degli anni Trenta conquistando, infatti, quasi sei milioni di telespettatori, cifre da record che portano a buone notizie. Infatti, c’è già chi aspetta con ansia il continuo e, dopo rumors sempre più insistenti, è ufficiale che vi sarà. La conferma arriva direttamente da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. Troveremo, così, ancora Lino Guanciale (senza dubbio uno degli attori più in voga al momento) nei panni del Commissario Ricciardi ed è lui stesso a confermarlo, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram in occasione dell’ultima puntata:

“E’ stato un percorso bellissimo. Sono fiero del lavoro fatto da tutti coloro che hanno preso parte al progetto. Spero che Luigi Alfredo Ricciardi ed il suo mondo siano entrati un pò di più nei vostri cuori perché è un personaggio che porterò con me. Questa è l’ultima puntata, ma non è l’ultima per quanto riguarda questo personaggio e questa serie”.

D’altronde, la serie televisiva si ispira ai romanzi di Maurizio De Giovanni ed i primi sei episodi della prima stagione sono l’adattamento televisivo di sei romanzi su dodici, quindi vi è materiale in abbondanza per poter lavorare al seguito. Anzi, c’è già chi ipotizza anche una terza serie proprio sulla scia de Il Commissario Montalbano. Staremo a vedere cosa succederà, ma per il momento la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi è confermata.

Ed a voi piace Il Commissario Ricciardi? Cosa vi aspettate dalla seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti!