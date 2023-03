Il Commissario Ricciardi è una serie tv italiana che si basa sui famosi romanzi di Maurizio De Giovanni. All’attivo, al momento, ha due stagioni con l’episodio finale della seconda stagione che andrà in scena proprio questa sera.

Il protagonista, ovviamente, è il commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi che, durante gli anni Trenta ed in pieno regime fascista a Napoli, deve custodire Il Fatto, ovvero un segreto che ha ereditato dalla mamma Marta. La serie tv conta su un cast di tutto rispetto con Lino Guanciale nei panni del commissario Ricciardi, Antonio Milo in quelli di Raffaele, Enrico Ianniello in quelli di Bruno, mentre Serena Iansiti è Livia e Maria Vera Ratti è Enrica. Nell’ultimo periodo, le produzioni italiane stanno piacendo molto al pubblico poiché attirano la curiosità ed, infatti, i risultati non mancano e si fanno vedere anche in termini di ascolti. Appuntamento questa sera, alle ore 21.25 su Rai 1, per assistere alle battute finali della serie tv con la puntata dal titolo Rondini D’Inverno. Se non volete spoiler indesiderati su quello che accadrà questa sera non proseguite nella lettura dell’articolo.

Ci troviamo al Teatro Splendor di Napoli dove, proprio sul palcoscenico, avviene un omicidio. Il famoso attore Michelangelo Gelmi che, durante lo spettacolo, spara all’attrice Fedora Marra, sua moglie nella vita privata. Un gesto che era previsto dal copione se non fosse, però, che qualcuno ha sostituito il proiettile a salve con un proiettile vero e quindi è una vera e propria tragedia. Un caso che solo il Commissario Ricciardi può risolvere: sarà stato lo stesso Gelmi a fare questo oppure qualcuno che vuole vendicarsi di lui? Ovviamente, come succede spesso, quando una serie tv che è piaciuta ai telespettatori giunge alla sua conclusione rimane un po’ di tristezza perché allietava le serate del pubblico e ci si chiede se la puntata appena vista coinciderà con quella finale o se ci saranno delle nuove avventure. Per quanto riguarda Il Commissario Ricciardi, al momento, non sono state ancora comunicate notizie ufficiali, ma pare sempre più certo che ci sarà una terza stagione.

Lino Guanciale nei panni de Il Commissario Ricciardi

D’altronde stiamo parlando di una storia che intriga e che appassiona il pubblico. Sarà anche grazie alla presenza di Lino Guanciale che si sta dimostrando sempre di più uno degli attori più amati e seguiti in Italia, ma i risultati non sono certo mancati e soprattutto non mancano i romanzi di Maurizio De Giovanni su cui basarsi. Quindi anche se, al momento, non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale, pare che Il Commissario Ricciardi avrà la sua terza stagione. Ovviamente procediamo sempre per ipotesi, ma se il terzo capitolo della serie tv dovesse essere confermato, probabilmente vedremo le nuove avventure sul piccolo schermo tra un paio di anni proprio come lo stesso spazio temporale che abbiamo visto passare tra la prima e la seconda stagione. Si tratta, infatti, di un lungo lavoro con le riprese da fare, con gli attori impegnati su altri set e poi un lungo lavoro di post produzione.

E tu hai seguito Il Commissario Ricciardi? Ti piacerebbe se ci fosse una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!