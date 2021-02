Chi come me è cresciuto negli anni ’90 non può non aver amato Roberto Baggio, Il Divin Codino, come veniva chiamato nel mondo del calcio che l’ha visto crescere e vincere come grande campione. Ed è proprio grazie a questo amore immenso da parte dei tifosi, e la notorietà raggiunta anche tra le persone che comunemente non seguono il calcio, che Netflix ha deciso di dedicare un film proprio a lui dal titolo Il Divin Codino.

Oggi, nel giorno in cui Roberto Baggio compie 54 anni (é infatti nato a Caldogno il 18 febbraio 1967), Netflix rende noto il primo poster ufficiale del film.

Ma cosa sappiamo del film Il Divin Codino dedicato al mitico calciatore? Ecco tutte le informazioni che conosciamo fino ad ora.

Di cosa parlerà il film Il Divin Codino?

Il film, che nasce da un accordo tra Mediaset e Netflix, viene descritto come una cronistoria della carriera calcistica di Roberto Baggio, durata 22 anni, che non tralascia nemmeno i difficili momenti dell’esordio, né i rapporti burrascosi avuti con alcuni allenatori.

Nonostate il film sia stato annunciato ben due anni fa, soltanto adesso Netflix inizia a muoversi verso la promozione, rilasciando il primo poster ufficiale che vi mostriamo qui sotto.

La foto in realtà mostra ben poco, ma riesce ad essere allo stesso tempo meravigliosamente simbolica. Si vede infatti una maglia da calciatore, vista da dietro, sulle cui spalle ciondola un codino inconfondibile. Sotto di questo, il nome Baggio e in basso a destra il titolo del film, annunciato con “prossimamente su Netflix”.

Purtroppo non abbiamo altri dettagli circa la trama de film, ma siamo sicuri che sarà uno sguardo su Roberto Baggio molto particolare, dal momento che a dirigere Il Divin Codino sarà una regista, Letizia Lamartire.

Quando uscirà il film su Roberto Baggio?

Per il momento non si ha ancora una data ufficiale per l’arrivo de Il Divin Codino sulla piattaforma Netflix, ma la pubblicazione di questo primo poster ufficiale ci fa capire che sicuramente non manca molto al primo trailer, e con questo, ad una data ufficiale di uscita.

Infine per quanto riguarda il cast, si conosce soltanto il nome dell’attore protagonista che vestirà i panni di Baggio; si tratta di Andrea Arcangeli. Il resto del cast non è stato ancora reso noto, e anche per quello ci toccherà aspettare.

Nell’attesa, fateci sapere cosa ne pensate di Roberto Baggio e del film in arrivo.