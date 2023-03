Sì, è terminata quattro anni fa, eppure certe cose belle non possono proprio essere dimenticate, e il finale di “The Big Bang Theory“, a metà tra un sorriso e una lacrima, è una di quelle.

Penny e Leonard in attesa del primo figlio;

Howard e Bernadette due genitori seri, affettuosi e responsabili;

Amy dallo stile curato e raffinato, in cui esprime senza più pare genitoriali la sua vera personalità;

Sheldon che elogia i suoi amici, mettendo da parte ogni tentativo di autocelebrazione.

Tutti loro sono cambiati.

Da poco più che ragazzi timorosi di affrontare a testa alta la vita, egocentrici o dediti unicamente al divertimento e agli eccessi, tutti loro sono diventati adulti.

La penultima puntata della serie del resto si chiama proprio “La costante del cambiamento“, il che esprime al meglio la caratteristica primaria della maggior parte delle serie comedy del genere, questa cosa che i protagonisti, episodio dopo episodio, stagione dopo stagione, mutano, crescono, grazie ai rapporti indissolubili di amore e di amicizia dai quali si trovano aviluppati.

Eppure, accanto ad essa, c’è anche un’altra costante. Un personaggio che non cambia.

Nel caso di “The Big Bang Theory” parliamo di Raji, che sì, ha imparato a parlare con le donne senza doversi precedentemente ubriacare, ma che fino alla fine rimane lo stesso sognatore senza pari desideroso più di essere amato che di amare, sempre alla ricerca di una storia da film per la quale sarebbe disposto a voltare le spalle alla propria vita, se solo non ci fossero gli amici a riportarlo con i piedi per terra, che abbiamo conosciuto ed amato sin dalla primissima puntata della stagione iniziale.

Secondo me è bello che ci siano anche personaggi del genere.

Che non evolvono, rimangono fedeli a se stessi, nel bene e nel male, perché essi esprimono senza buonismi ciò che per molti accade nella realtà, ché non tutti si modificano, nel corso della vita, e non è questo né il momento né il luogo adatto giudicare e discutere se si tratti di un fatto positivo o negativo.

Sono la “costante del non cambiamento“.

–

Voi cosa pensate del finale di “The Big Bang Theory” e del cambiamento che ha riguardato i protagonisti? Ditecelo nei commenti!