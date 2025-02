Il progetto mai realizzato su Gambit con Channing Tatum avrebbe potuto essere una rivoluzione nel mondo Marvel. Ora, grazie a Deadpool & Wolverine, possiamo finalmente vedere il mutante cajun in azione.

Un film sfortunato, cancellato prima di nascere

Chiunque abbia seguito l’universo cinematografico degli X-Men sa che Gambit è sempre stato un personaggio amato, ma poco sfruttato sul grande schermo. Dopo l’interpretazione di Taylor Kitsch in X-Men Origins: Wolverine, si è parlato a lungo di un film dedicato al mutante con l’iconico accento cajun, ma il progetto non è mai decollato. Channing Tatum era il volto perfetto per il ruolo e il progetto era in fase avanzata di sviluppo, con tanto di incontri tra gli attori e un’idea già ben definita. Eppure, la produzione è stata annullata nel 2019, poco prima che la Disney completasse l’acquisizione della Fox.

Ora, grazie a Deadpool & Wolverine, il pubblico ha potuto vedere per la prima volta Channing Tatum nei panni di Remy LeBeau, in una delle sorprese più apprezzate del film.

Il concept del film: una rom-com d’altri tempi

A rivelare nuovi dettagli sul progetto è stata Lizzy Caplan, che avrebbe dovuto interpretare il ruolo femminile principale accanto a Tatum. In un’intervista rilasciata a Business Insider, l’attrice ha spiegato che il film avrebbe avuto un’impostazione inusuale per un cinecomic:

“Volevano fare qualcosa simile a una commedia romantica degli anni ’30, ma ambientata nel mondo degli X-Men. Sarebbe stato davvero divertente.”

Un’idea assolutamente originale che avrebbe mescolato azione e umorismo in uno stile da screwball comedy, qualcosa di completamente diverso dal tono cupo e serio che spesso ha caratterizzato i film sugli X-Men. Una scommessa che, con il giusto equilibrio, avrebbe potuto rivoluzionare il genere dei cinecomic.

Il periodo sbagliato: perché il film non ha mai visto la luce

La produzione del film su Gambit è stata travagliata fin dal principio. Dopo essere stato annunciato nel 2014, il progetto ha attraversato una serie di problemi dietro le quinte: cambi di sceneggiatori, registi e difficoltà nel trovare una direzione chiara.

Quando finalmente sembrava che tutto fosse pronto per le riprese, l’acquisizione della Fox da parte della Disney ha cambiato i piani. La nuova dirigenza della Marvel ha deciso di mettere in pausa il franchise degli X-Men per pianificare il loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe (MCU), decretando così la fine definitiva del film su Gambit.

Channing Tatum, che aveva investito anni nel progetto, ha più volte espresso la sua delusione per la cancellazione del film, raccontando di aver lavorato duramente per rendere giustizia al personaggio.

Il cameo in Deadpool & Wolverine: una nuova speranza?

Nonostante tutto, Channing Tatum ha finalmente avuto la possibilità di interpretare Gambit in Deadpool & Wolverine, regalando ai fan un assaggio di ciò che avrebbe potuto essere il suo film. Il cameo dell’attore è stato uno dei momenti più apprezzati del film, e ha suscitato l’interesse del pubblico e della critica.

Secondo Ryan Reynolds, la Marvel sarebbe rimasta “ossessionata” dall’interpretazione di Tatum, tanto da prendere in considerazione l’idea di riportarlo in futuro. Anche se per ora non ci sono conferme ufficiali, l’entusiasmo generato dal cameo potrebbe spingere i Marvel Studios a rivalutare il progetto.

Cosa potrebbe riservare il futuro a Gambit?

La Marvel ha già annunciato che gli X-Men faranno il loro debutto ufficiale nel MCU nei prossimi anni. Questo significa che c’è ancora speranza di vedere Gambit come parte del nuovo universo cinematografico. Tatum potrebbe essere coinvolto in un futuro progetto, magari come parte della nuova formazione degli X-Men o addirittura in un film standalone.

Inoltre, Reynolds ha dichiarato di essere aperto a tornare nel ruolo di Deadpool anche in film altrui, il che potrebbe significare un’eventuale collaborazione con Gambit in un prossimo progetto.

Il futuro di Channing Tatum nel cinema

Indipendentemente dal destino del suo Gambit, Channing Tatum resta uno degli attori più richiesti di Hollywood. Dopo il successo del cameo in Deadpool & Wolverine, l’attore ha diversi progetti in arrivo:

Roofman (con Kirsten Dunst e Juno Temple), un crime thriller diretto da Derek Cianfrance .

(con Kirsten Dunst e Juno Temple), un crime thriller diretto da . Alpha One , con Cate Blanchett e Dave Bautista .

, con e . Calamity Hustle, dove reciterà di nuovo accanto a Ryan Reynolds, in una commedia diretta dai fratelli Nee.

Sebbene il suo futuro nel mondo Marvel sia ancora incerto, è chiaro che Tatum ha molte opportunità davanti a sé e non ha alcuna intenzione di rallentare la sua carriera.

Conclusione: vedremo mai il Gambit di Tatum?

La storia del film su Gambit è una delle più grandi occasioni mancate nel mondo dei cinecomic. Un personaggio amato, un attore perfetto per il ruolo e un’idea originale avrebbero potuto dare vita a un film davvero unico nel suo genere. Tuttavia, il cameo in Deadpool & Wolverine ha riacceso le speranze dei fan, e la possibilità di vedere Channing Tatum nel ruolo di Remy LeBeau in futuro non è del tutto esclusa.

E tu, cosa ne pensi? Ti sarebbe piaciuto vedere il film su Gambit con Channing Tatum? Scrivilo nei commenti!