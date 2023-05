Siamo nel periodo in cui la maggior parte dei classici Disney è pronta a diventare live action per tornare in auge con la lista che si allunga giorno dopo giorno. Di recente ha fatto il suo debutto il live action de La Sirenetta che ha fatto da apri pista e che è atteso nelle sale cinematografiche per il 24 maggio, ma poi sarà la volta di Oceania, de Gli Aristogatti e di Peter Pan & Wendy per citarne alcuni.

Tuttavia, c’è un titolo che purtroppo sta riscontrando difficoltà sempre maggiori per riuscire a diventare un live action. Stiamo parlando de Il Gobbo di Notre Dame, il film di animazione uscito nel 1996 e che, al momento, si trova in una fase di stand by. Da una parte, infatti, c’è la voglia di riportare all’attenzione del pubblico la storia di Quasimodo, ma dall’altra parte bisogna fare fronte ad alcuni problemi che riguardano la storia. A parlarne è stato Alan Menken, il compositore che si è occupato anche delle musiche del live action de La Sirenetta. Durante un’intervista con Comicbook.com, infatti, ha dichiarato che:

“Non ne ho idea! Si tratta di un progetto molto complicato, perché il film de Il Gobbo di Notre Dame, la sua storia, tocca tematiche molto reali, che sono importanti e che dovrebbero essere esplorate e discusse. E bisogna ancora trovare un punto d’incontro sulle modalità con cui intavolare questa discussione. Dovremmo fare un gobbo senza Fiamme dell’inferno? Non penso. Per questo al momento si trova in una sorta di limbo, ma, in compenso so che il film di Hercules sta andando avanti e ho un’infarinatura su cosa sta succedendo in quel caso. Ma solo un pizzico, perché sono stato coinvolto più sullo spettacolo off Broadway di Hercules che sta per arrivare e che è molto emozionante”.

Quasimodo, il proprietario de Il Gobbo di Notre Dame

Quindi sicuramente sarà necessario aspettare un tempo maggiore rispetto a quello che è stato utile per gli altri titoli, ma al tempo stesso sarà importante trovare un accordo per affrontare ogni singolo problema. Di certo, infatti, non si possono fare tagli o eliminare parti importanti del lavoro. Gli anni passano e se è vero che i live action sono una moda dell’ultimo periodo, è anche vero che Il Gobbo di Notre Dame aveva già precorso i tempi poiché è dal 2019 che si parla di un suo live action con l’attore Josh Gad che lo avrebbe prodotto e sarebbe poi stato anche il protagonista. Il tutto è caduto nell’oblio forse proprio a causa dei problemi rivelati da Alan Menken.

D’altronde ne Il Gobbo di Notre Dame, film di animazione basato sul romanzo del 1831 di Victor Hugo, vengono affrontati temi importanti come il razzismo, la povertà e la lussuria. Infatti per molti non era adatto ad un pubblico minorenne quindi per il live action sarà necessario trovare una soluzione poiché i live action della Disney sono spesso visti dai più piccoli. Non ci resta altro che aspettare e vedere se si riuscirà a trovare una soluzione.

E tu cosa ne pensi dei live action? Ti piacerebbe se anche Il Gobbo di Notre Dame avesse il suo? Ti aspettiamo nei commenti!