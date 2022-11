Dopo alcune produzioni che non hanno suscitato grande successo presso gli spettatori e il loro ultimo “Odio l’estate“, che risale a due anni fa e che al contrario ci ha fatto riscoprire i loro vecchi fasti, gli attori comici Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti (in arte semplicemente “Aldo, Giovanni e Giacomo“), stanno per tornare con un nuovissimo film tutto da ridere ma in grado anche di fare riflettere. Si intitola “Il grande giorno” ed è nuovamente diretto da un collaboratore storico del trio: Massimo Venier.

Vediamo dunque subito più dettagli in merito.

“Il grande giorno”, trama e cast

Ambientata sul lago di Como, la storia di questo film vede il suo inizio con i preparativi per l’organizzazione di un vero e proprio “matrimonio del secolo“: quello tra i giovani Caterina ed Elio. Per la cerimonia, i rispettivi padri (Giovanni e Giacomo) che si conoscono fin dalla più tenera età ed hanno condiviso gioie e dolori, hanno infatti deciso di non badare a spese.

Tutto sembra essere perfetto per “il grande giorno“, ma l’arrivo di Aldo, il nuovo partner dell’ex moglie di Giovanni, è destinato a cambiare le carte in tavola: con i suoi atteggiamenti esagerati e caciaroni, l’esuberante personaggio non solo porterà scompiglio all’elegante matrimonio, ma riaprirà anche vecchie ferite mai del tutto rimarginate tra gli “amicissimi” Giovanni e Giacomo.

Accanto al noto trio, ne “Il grande giorno” compariranno attori e attrici quali Pietro Ragusa, Margherita Mannino, Francesco Renga, Francesco Brandi, Elena Lietti, Antonella Attili, Lucia Mascino e Giovanni Anzaldo.

“Il grande giorno”, il trailer

Nelle prime scene del trailer siamo messi di fronte al lusso e allo sfarzo sui quali si fonda la cerimonia di nozze dei due innamorati, che tuttavia già crea qualche primo contrasto tra Giacomo e Giovanni.

Aldo si mostra invece ancora una volta il burlone festaiolo e un po’ ingenuo ma dal cuore d’oro che in tanti film passati abbiamo imparato a conoscere e ad amare.

Quando uscirà “Il grande giorno”?

Per vedere il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo non dovremo attendere molto, in quanto verrà distribuito in tutti i principali cinema italiani a partire dal prossimo 22 dicembre 2022.