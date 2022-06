Il mio grosso grasso matrimonio greco è un film che è andato in onda per la prima volta nel 2002 diretto da Joel Zwick e che vede protagonista l’attrice Nia Vardalos nei panni di Toula Portokalos che decide di andare contro la sua famiglia e contro la tradizione per seguire l’amore e sposarsi con un ragazzo che non è greco come lei.

E non tutti sanno che la trama si ispira ad una vicenda personale che ha vissuto in prima persona la stessa attrice che ha scelto di sposare un uomo americano nonostante i suoi genitori le avessero imposto un fidanzato greco. Un grande successo: è sufficiente pensare che ha raggiunto i 380 milioni di dollari di guadagno totale ed ha ottenuto una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Tanto che nel 2014 hanno deciso di andare avanti con il sequel Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 che vede protagonisti sempre Nia Vardalos e John Corbett mentre devono affrontare i primi problemi con la figlia adolescente. Il sequel non ha ottenuto gli stessi risultati del primo capitolo, anzi molto meno poiché ha raggiunto un incasso di appena 89 milioni di dollari. Tra i due capitoli ci sono dieci anni di differenza ed ora, a quasi dieci anni dal secondo capitolo, arriva la notizia che tutti aspettavano.

Infatti, è in arrivo Il mio grosso grasso matrimonio greco 3. Ad annunciarlo la stessa Nia Vardalos che, tramite un messaggio condiviso sul suo profilo Twitter, ha pubblicato un video annunciando che sono ufficialmente iniziate le riprese del terzo capitolo in Grecia, precisamente ad Atene per il momento. Non ci è dato sapere di cosa tratterà, ma sicuramente ci sarà un matrimonio per continuare la tradizione del titolo e sembra logico pensare che il matrimonio in questione questa volta sarà quello di Paris, la figlia dei protagonisti Tula e Ian. Ma le novità non sono certe finite. Come sappiamo, Nia Vardalos è la sceneggiatrice e l’attrice del film, ma in questo terzo capitolo sarà anche la regista ed è pronta a fare del suo meglio per stupire il pubblico e portare tante novità. È lei stessa a rivelarlo sul suo profilo Twitter:

I protagonisti de Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

“Vi insegnerò la prima parola in greco, σκηνοθέτης, che significa regista, e indovinate un po’ chi sarà il regista del film? Io, sarò io!”.

Finalmente è riuscita a realizzare il suo sogno: infatti, era dal 2021 che l’attrice era alla ricerca di finanziamenti per far diventare realtà il suo progetto e portare in vita il terzo capitolo de Il mio grosso grasso matrimonio greco. E soprattutto questo nuovo lavoro sarà un modo per rendere omaggio a Michael Constantine che vestiva i panni di Kostas “Gus” Portokalos e che è venuto a mancare nell’agosto 2021 prima, però, aveva dato il suo benestare per un nuovo capitolo del film.

E tu hai mai visto Il mio grosso grasso matrimonio greco? Cosa ti aspetti dal terzo capitolo del film? Ti aspettiamo nei commenti!