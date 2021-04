Se n’era parlato spesso, ma quello che sembrava soltanto un grande sogno per i fan, sta per realizzarsi: è in arrivo il terzo film de Il mio grosso grasso matrimonio greco, a farcelo sapere è stata Nia Vardalos, già attrice protagonista nei primi due capitoli.

La bella notizia arriva tramite il profilo Instagram di Nia, che proprio in queste ultime ore ha voluto farci sapere con un video che non solo il terzo capitolo de Il mio grosso grasso matrimonio greco di farà, ma che è praticamente già scritto e pronto per essere girato.

Ad occuparsi della sceneggiatura pare sia stata la stessa Nia Vardalos, e che il motivo per il quale ancora non sono iniziate le riprese, è dovuto soltanto a rallentamenti conseguenti la pandemia di Covid-19, che non permette di poter lavorare agevolmente al film in Grecia. L’attrice infatti ha spiegato che, trattandosi di una produzione indipendente, non era provvista di assicurazione per la pandemia, ma che ora si sta facendo il possibile per ottenerla e iniziare finalmente a girare.

Di cosa parlerà Il mio grosso grasso matrimonio greco 3?

Per il momento, purtroppo, Nia Vardalos non ci da alcuna informazione sulla trama, ma ci rassicura del fatto che il cast originale tornerà anche per questo terzo capitolo. Un dettaglio molto importante, che fa felici tutti i fan del film.

Nel primo film del 2002, la trama racconta della famiglia Portokalos, e in particolare di Toula, ragazza greca di 30 anni che lavora nel ristorante di famiglia, a Chicago, e che i genitori desiderano vedere sposata con un greco.

I progetti dei suoi parenti vanno in fumo quando Toula si innamora di Ian Miller, un insegnante di inglese, e i due decidono di sposarsi. Ian dovrà così fare i conti con la numerosa famiglia di Toula e le loro tradizioni, e Toula dovrà imparare ad accettare ed amare se stessa.

Per sapere cosa accadrà in questo terzo capitolo, purtroppo si dovrà aspettare, ma speriamo di ricevere presto qualche indizio.

E tu cosa ne pensi de Il mio grosso grasso matrimonio greco 3? Lascia un commento per dire la tua