Amanti dell’horror classico, e dei cult di genere, potrebbe essere in arrivo un reboot del grande film Il mostro della laguna nera. Un film che ha fatto la storia de genere horror, e che presto potrebbe tornare a nuova vita con una versione dei nostri giorni.

Inutile dirlo, è il periodo dei reboot, un po’ perché forse scarseggiano idee veramente originali, un po’ perché tutti noi siamo dei grandi nostalgici, e rivedere un vecchio cult rielaborato in uno stile più moderno, è sempre una grande emozione.

A parlare dell’eventuale reboot de Il mostro della laguna nera è stato Greg Nicotero, icona del trucco e degli effetti speciali di The Walking Dead e Creepshow, che ha svelato di essere in trattative con il regista Robert Rodriguez per questo progetto.

Ecco quanto dichiarato da Greg Nicotero al riguardo:

Penso che Il mostro della laguna nera sia il film sui mostri per eccellenza. Io e Robert Rodriguez parliamo sempre di dover co-dirigere un reboot del film perché io e lui abbiamo gli stessi gusti. Amiamo Lo squalo, La Cosa ed Escape from New York, così come Blade Runner. Ci diciamo sempre ‘Non sarebbe bello se rifacessimo Il mostro della laguna nera?’ So che cercano di rifarlo da sempre, ma per me rimane lui il mostro per eccellenza…

Greg Nicotero