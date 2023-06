Il Pagante è un gruppo musicale di Milano che ha visto la luce nel 2010. Inizialmente erano nati come una pagina social di Facebook per creare dell’ironia sullo stile di vita dei giovani milanesi e soprattutto sui PR che fanno di tutto pur di venderti dei biglietti per gli eventi.

Voce di brani come Settimana Bianca, Open Bar, Portofino, Un pacco per te, La triste storia dei ragazzi di provincia, Radical Chic fino a San Siro e Super Cafoni per citarne alcuni. Ed oggi Il Pagante torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 9 giugno, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Poveri Mai che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il Pagante

Il significato di Poveri Mai

Poveri Mai, il nuovo singolo de Il Pagante, vede il gruppo nel nuovo assetto in duo con Roberta Branchini ed Edoardo Cremona. Senza dubbio è un pezzo coinvolgente in grado di farti ballare e scatenare. Il brano dura poco meno di tre minuti, ma sono sufficienti per darci uno spaccato inedito della società di oggi con nuovi trend, ma soprattutto giocando con il claim al centro del ritornello passando, poi, strofa dopo strofa a temi più profondi. Da una parte i luoghi che non vengono toccati dalla crisi economica, mentre dall’altra parte chi è disposto a tutto pur di rimanere in alto e guadagnare soldi snza fare troppo. Poveri Mai è stato presentato in anteprima durante il Nameless Festival, lo scorso 4 giugno, dove Il Pagante e Salmo sono stati gli unici artisti italiani ad essersi esibiti sul palco.

E nel frattempo Il Pagante è pronto per un’estate all’insegna di concerti live che lo porteranno in giro per il nostro paese.

E tu sei un fan de Il Pagante? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Poveri Mai? Ti aspettiamo nei commenti!