Federica Napoli è una cantante di Milano classe 1993. E’ diventata un volto noto ed amato dal pubblico per essere una delle due vocalist de Il Pagante. Il trio ci ha abituati a farci conoscere le serate dei milanesi tra vizi e virtù, ad essere sempre ironici e sempre spensierati.

11 dischi d’oro e 7 dischi di platino per Il Pagante che, però, ora lascia perplessi i loro fan con una notizia. La bella Federica, infatti, ha annunciato che lascerà il gruppo. Lo ha fatto tramite i suoi profili social dove ha anche risposto ad alcune domande che i fan, visibilmente preoccupati, le hanno posto. Il motivo è tanto semplice quanto inatteso. La cantante, dal 2019, soffre di attacchi di panico e vere e proprie crisi a causa del suo lavoro. Tutto è iniziato mentre si trovava all’aeroporto di Bari dove era in attesa di partire per Jesolo, nella cittadina veneta, infatti, l’attendeva un concerto: mal di stomaco, nausea, stanchezza, sintomi che l’hanno fatta correre in farmacia per misurare la pressione, ma i valori erano a posto e l’infermiere le ha raccomandato solo di riposarsi un po’. Arrivata in Veneto era pallida, agitata e non aveva il controllo del suo corpo, ma è riuscita a calmarsi ed a cantare sul palco. Quattro giorni liberi durante i quali è iniziato il suo calvario, è lei stessa a rivelarlo:

“Era un peso che tenevo dentro da troppo tempo ed ora è anche vostro. Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico nel 2019, dando la colpa allo stress, facendo poi esami su esami per trovare una colpa tangibile e invece i miei esami erano perfetti. Ho iniziato a capire che forse il problema era nella mia mente e mi sono affidata ad una psicoterapeuta. Il percorso con un terapista è un percorso tortuoso, dove spesso si cade e spesso ci si sente invincibili per poi ricadere. Si deve toccare il fondo per capire esattamente dov’è il problema. Sapete, io faccio sempre l’esempio di un terremoto, se la casa è instabile non ci costruisco sopra ma la abbatto per costruirla più solida. Ed è quello che ho fatto, ho buttato giù tutti i miei muri, per poi ricostruire la mia stabilità ed ho iniziato ad ammettere a me stessa che il mio lavoro mi creasse malessere. Non è stato semplice accettare la cosa, ve lo assicuro, è stato molto doloroso ma con pazienza ce l’ho fatta”.

I membri de Il Pagante

Federica Napoli sarà presente il 9, il 10 ed il 13 aprile al fianco dei suoi colleghi a Milano ed a Roma per festeggiare i 10 anni de Il Pagante e prendere parte agli ultimi concerti insieme, per salutare nel modo giusto i fan e festeggiare alla grande, come lei stessa promette. Ovviamente non si tratta di una decisione presa a cuor leggero, d’altronde Federica è cresciuta con Il Pagante che le ha permesso di diventare famosa e mostrare a tutti il suo talento. Tuttavia, la salute ha sempre la priorità su tutto e nel video pubblicato sui social network ammette che è stata una decisione sofferta:

“Il Pagante è sempre stato la mia vita, il mio lavoro, la mia seconda famiglia. Ho capito che era un problema legato alle serate, al fare tardi, allo stare in mezzo alla gente in discoteca”.

E per chi si stesse chiedendo cosa farà ora Federica Napoli, è presto detto. La cantante rivela che non ha un piano b per la sua vita professionale perché ha sempre fatto questo lavoro nella sua vita e non ha mai pensato ad altro. Ora dovrà trovare un nuovo sbocco professionale, ma ha la certezza che i suoi fan non l’abbandoneranno mai.

