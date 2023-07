Il Pagante è un gruppo musicale di Milano che ha visto la luce nel 2010. Inizialmente erano nati come una pagina social di Facebook per creare dell’ironia sullo stile di vita dei giovani milanesi e soprattutto sui PR che fanno di tutto pur di venderti dei biglietti per gli eventi.

Voce di brani come Settimana Bianca, Open Bar, Portofino, Un pacco per te, La triste storia dei ragazzi di provincia, Radical Chic fino a San Siro, Super Cafoni e Poveri Mai per citarne alcuni. Ed oggi Il Pagante è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 21 luglio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Cerveza che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming in licenza con Believe Artist Services, prodotta da Raffa Fl.

Il Pagante

Il significato di Cerveza

Cerveza, il nuovo singolo de Il Pagante, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni di questa estate. Le sue sonorità, infatti, sono al 100% dance, ovvero tipiche del gruppo musical. Un brano da ascoltare e da gustare tutto d’un fiato che ci invita a lasciarci travolgere dall’estate dando la possibilità a nuove avventure di raggiungerci. Il tutto, ovviamente, reso più fresco grazie alla tipica bevanda che è amata da tutti.

L’uscita di Cerveza è stata anticipata da un evento andato in scena lo scorso martedì al bar El Canton di Milano dove il gruppo ha cantato in anteprima la canzone ed ha offerto birre gratis a tutti i fan presenti. Ed inutile dirlo, sia la serata sia il nuovo singolo sono state un vero successo con i fan che sono sempre più entusiasti dei brani proposti da Il Pagante.

E tu sei un fan del Pagante? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Cerveza? Ti aspettiamo nei commenti!