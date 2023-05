Ed ormai non ci si ferma più. La lista dei live action, dei reboot o dei film che diventano serie tv continua ad allungarsi sempre di più e sta diventando, giorno dopo giorno, una moda che molti hanno deciso di seguire.

Proprio di recente abbiamo assistito alla decisione di trasformare la saga di Harry Potter in una serie tv lunga dieci anni, ma si parla anche del film Twilight pronto a diventare una serie tv. D’altronde si tratta di un progetto che piace poiché permette di riportare in auge titoli del passato per la gioia dei nostalgici e di farli conoscere alle nuove generazioni. È notizia di questi giorni che un nuovo titolo di un film cult è pronto ad aggiungersi alla lunga lista. Si tratta de Il Pianeta delle Scimmie, impossibile non averne mai sentito parlare. A rivelarlo è stato un rapporto di Giant Freakin Robot che ci ha fatto sapere come il colosso Disney + sia al lavoro per realizzare questa nuova serie tv. La piattaforma di streaming è sempre in prima fila quando si tratta di questi progetti, d’altronde deve riuscire a battere la concorrenza dei diretti avversari come Netflix ed Amazon Prime Video e ci sta riuscendo davvero alla grande dando ai concorrenti filo da torcere.

Il pianeta delle scimmie

Ovviamente per il momento vige il mistero più assoluto e non ci è dato sapere molto. La notizia è stata rivelata, ma per i dettagli precisi, per conoscere il cast è ancora presto. È anche vero che, in questo modo, il pubblico può iniziare a fantasticare e può pensare alle prime ipotesi come, ad esempio, quella della data di uscita della serie tv Il Pianeta delle Scimmie. Il 24 maggio 2024 è atteso il film Kindgom of the Planet of the Apes e viene spontaneo pensare che la serie tv possa uscire in concomitanza con esso. Le riprese si sono concluse a febbraio ed ora è tempo di post produzione, quindi ci sarebbe il tempo necessario per iniziare a lavorare alla serie tv. Sarà una serie tv spin off, prequel oppure un sequel? È ancora difficile dirlo, al momento vige la massima discrezione com’è giusto che sia quando un progetto è nelle fasi iniziali. Ma sicuramente Disney + è pronto a regalare l’ennesimo capolavoro ai suoi telespettatori.

E tu hai mai visto il film Il Pianeta delle Scimmie? Ti piacerebbe se diventasse una serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!