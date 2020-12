Il primo episodio speciale di Euphoria, che sarebbe dovuto uscire negli Stati Uniti su HBO il 6 dicembre, esce in anticipo su HBO Max il 4 dicembre e ha mandato in visibilio i tanti fan della serie. Originariamente programmato per essere trasmesso in contemporanea con gli States, in Italia dovremo comunque aspettare la notte tra il 6 e il 7 dicembre per vederlo su Sky Atlantic (salvo sorprese).

Negli ultimi giorni, Zendaya, l’attrice protagonista della serie, si era divertita a stuzzicare l’appetito dei fan di Euphoria pubblicando sui suoi profili social le prime immagini dell’episodio speciale, Trouble Don’t Last Always (I guai non durano per sempre) e in seguito il trailer della stessa puntata, che ovviamente aveva suscitato ancora più domande.

Il trailer la ritrae infatti sola, all’interno di un bar, mentre alcuni flashback ci riportano alle scene finali della prima stagione e a quello che potrebbe essere il suo ultimo incontro con Jules. Improvvisamente una voce interrompe il flusso dei suoi pensieri e veniamo riportati al presente insieme a lei, per apprendere che si trova lì insieme al suo sponsor Ali (Colman Domingo), dopo che lei lo ha chiamato.

Da quello che apprendiamo – e il trailer sembra confermarlo – l’episodio ha atmosfere e ritmi completamente diversi rispetto a quelli della stagione che abbiamo visto. Non ci sono gli eccessi, il glitter e le luci forti, la regia è più composta e non ci sono le sequenze disorientanti che ci facevano immergere negli stati allucinogeni dei protagonisti. Sembra insomma mancare tutto quello che aveva attirato l’attenzione e che l’aveva resa una delle serie più acclamate e innovative degli ultimi anni, per lo sguardo originale che aveva posato sul mondo dei teenager.

Zendaya in una scena di Trouble Don’t Last Always

Eppure, stando alle prime reazioni, questa prima puntata ha catturato fino all’ultimo secondo gli spettatori e li ha incantati, grazie alla performance dei due protagonisti – Zendaya e Colman Domingo – e alla sceneggiatura, che riesce ad essere estremamente profonda e toccante senza lasciare spazio alla retorica (leggi la recensione in inglese). Il dialogo tra i due tocca naturalmente il tema della dipendenza, ma scava profondamente nella psiche e nei sentimenti di Rue, affrontando il dibattersi della ragazza tra la voglia di lasciarsi andare e cedere alla sua dipendenza e il desiderio di continuare a vivere.

Estremamente toccante e “devastante” secondo alcuni fan, per il momento sembra aver accontentato le aspettative più alte. A noi non resta che aspettare la notte tra il 6 e il 7 dicembre per vedere il primo episodio speciale di Euphoria, ma ormai manca veramente poco.

E tu cosa farai? Aspetterai la mezzanotte per essere uno dei primi a vederla? Faccelo sapere nei commenti!