Se da una parte c’è Netflix che deve fare i conti con la perdita improvvisa di 200 mila abbonati nel giro di poco tempo, dall’altra parte i suoi diretti concorrenti sono al lavoro per poter fare il meglio e riuscire a superare il colosso di streaming approfittando di questo momento. Lo sa bene Apple Tv + che è al lavoro per poter accontentare il pubblico più giovane, ma anche quello più maturo.

D’altronde, cosa c’è di meglio se non prendere un titolo di un film famoso negli anni passati e riportarlo in auge per farlo conoscere alle nuove generazioni? È proprio quello che stanno facendo ora lavorando ad un remake de Il principe delle maree, uno dei film più amati e seguiti degli anni ’90 diretto da Barbra Streisand: è sufficiente pensare che è stato nominato a sette Oscar anche se, comunque, non è riuscito mai a vincere la tanto ambita statuetta. Protagonista un uomo (l’attore Nick Nolte) che si innamora della psichiatra (l’attrice Barbra Streisand) di sua sorella gemella Savannah.

La trama de Il principe delle maree

Tom Wingo, insegnante di inglese e allenatore fallito di una squadra di football, arriva a New York. Deve aiutare la dottoressa Lowenstein, la psichiatra che ha in cura la sua gemella, a ricostruire le complesse vicende familiari che hanno portato la donna, una brillante poetessa, prima a tentare il suicidio e poi a rifugiarsi in un suo mondo di follia. Poco per volta, nei loro colloqui, emerge quel passato che ha contribuito a distruggere anche la vita di Tom. Malgrado la loro totale diversità culturale e di carattere, tra i due nasce l’amore.

I protagonisti del film Il principe delle maree

Stando a quanto riporta The Hollywood Reporter, il remake de Il principe delle maree sarà una serie tv scritta da Tate Taylor (che ha lavorato ad importanti progetti come The Girl on the Train o Get on Up), mentre i produttori esecutivi saranno John Norris, Craig Anderson e Sharon Hall per Sony Pictures Television. Il cast sarà senza dubbio d’eccezione anche se, al momento, non è stato ancora del tutto definito poiché ci sono ancora dei provini in corso. Le riprese, invece, dovrebbero iniziare questa estate e la serie tv sarà basata sul romanzo originale, ovvero Il principe delle maree scritto da Pat Conroy e pubblicato nel 1986. Purtroppo ci vorrà un po’ di tempo prima di vederlo sul piccolo schermo, si parla di circa un anno e mezzo se non addirittura due, ma sono sicuri che ne varrà la pena anche se comunque Apple Tv + non ha ancora confermato il tutto ufficialmente.

E tu conoscevi il film Il principe delle maree? Seguirai la serie tv in arrivo su Apple Tv +? Ti aspettiamo nei commenti!