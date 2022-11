La star di Piccole Donne e Don’t Worry Darling è la protagonista di questa storia che parla di una ragazzina di 11 anni che vive di “manna dal cielo”, il cibo di Mosè.

Nelle scene di apertura di “Il Prodigio”, dirette da Sebastián Leilo, la voce di una donna fuori campo dice allo spettatore di ricordare che tutti provenivano da un luogo di sincera convinzione. Mentre parla, la telecamera fa una panoramica su un palcoscenico, rivelando la struttura in compensato e metallo del set del film. La voce ci dice di credere, ma la visuale mina la sospensione dell’incredulità con un picco dietro le quinte. È un enigma, che stabilisce il tono inquietante del film.

Florence Pugh guida il cast di “Il Prodigio” nei panni della infermiera inglese Elizabeth “Lib” Wright, che ha prestato servizio nella guerra di Crimea. Nell’Irlanda del 1862, viene assunta per portare un punto di vista professionale e imparziale sul caso di Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy), una bambina irlandese che non mangia dal suo undicesimo compleanno, quattro mesi fa. Quando arriva nelle Midlands irlandesi, Lib è scioccata nel vedere che il consiglio comunale ha assunto un secondo osservatore: una suora di nome suor Michael (Josie Walker), che non ha una formazione medica. Quando Lib chiede la motivazione di questa assunzione, la moglie del locandiere alza le spalle e dice: “benvenuta in Irlanda”.

Per due settimane, Lib deve trascorrere otto ore al giorno a guardare Anna per assicurarsi che non mangi e monitorare i suoi segni vitali per documentare il suo stato di salute. Nel loro primo incontro, Anna dice a Lib che non ha bisogno di cibo perché vive di “manna dal cielo”. Quindi, mentre Lib inizia a monitorare il tutto per ottenere un risultato scientifico, la salute di Anna peggiora rapidamente e sembra abbastanza vicina alla morte. La madre profondamente cattolica di Anna, Kitty O’Donnell (Niamh Algar), ne risente dell’intrusione, in particolare dei tentativi di Lib di innestare la scienza sui misteri della fede. Odia così tanto gli estranei, a quanto pare, che è disposta a sacrificare sua figlia per mantenere i segreti del suo villaggio.

Capire cos’è la “manna dal cielo” guida l’avvincente prima metà del film. Lib è una dura con un cuore d’oro ed è martoriata dal caso della ragazza che non mangia e tuttavia non muore. Lib ha bisogno che Anna sia un impostore per rafforzare la sua fede nella scienza. Ma più tempo trascorre con la ragazza, più si affeziona a lei e più si impegna a mantenere in vita Anna.

Il giornalista Will Byrne (Tom Burke), un ragazzo del posto che è tornato in città per scrivere sul caso, è meno comprensivo e meno discreto: è disposto a usare la stampa per sbugiardare Anna anche se Lib si rifiuta di fare dichiarazioni affrettate. Nel frattempo, il dottor McBrearty (Toby Jones), il medico che ha portato Lib in Irlanda, sta cercando di usare la scienza per sostenere la sua fede, piuttosto che confutarla. Il dottor McBrearty, come il resto dell’Irlanda, ha un disperato bisogno di un miracolo.

“Il Prodigio” si svolge un decennio dopo la Grande Carestia, e i fantasmi di tutte quelle anime affamate fanno da sfondo inquietante alla fame autoimposta di Anna. La tragedia ha toccato tutti in questo racconto: sebbene Lib affermi di non avere figli, porta con sé un paio di stivaletti per bambini lavorati a maglia. Nel frattempo, il fratello maggiore morto di Anna è una presenza costante e invisibile nel cuore della bambina. La convinzione che questa vita sia solo una sosta temporanea sulla via della ricompensa eterna è tutto ciò che fa andare avanti alcuni dei personaggi. Sebbene la maggior parte di loro non vengono sfruttati nella sceneggiatura danno tante info storiche alla trama. Anoressia, il martirio cattolico, lo sviluppo dell’assistenza infermieristica moderna: questi sono tutti argomenti affascinanti da ricercare in “Il Prodigio”. C’è anche un interessante parallelo tra la riluttanza del consiglio comunale di soli uomini ad ascoltare Lib su ciò che è meglio per Anna. L’idea della fede patriarcale come sottomissione misogina è l’idea più spaventosa del film – e anche la più incompleta, il che è un peccato, perché è sorprendentemente rilevante nel 2022.

La fotografia lancia un incantesimo atmosferico, con le sue immagini di dolci colline, erica viola, muschio verde ed erba marrone ondeggiante. Pugh, una veterana dei film in costume grazie a progetti come Lady Macbeth e Piccole donne di Greta Gerwig, porta il film sulla schiena forte del suo personaggio. Ma anche la tredicenne Cassidy le da una grossa mano nei panni di Anna, una ragazza vulnerabile che serve – non del tutto controvoglia – come simbolo vivente di penitenza per i peccati degli adulti.

Alla fine, c’è una spiegazione per quello che sta succedendo ad Anna. Una volta che il “sacro segreto” verrà rivelato molto prematuramente, la storia perde sia il suo intrigo che la sua forza motrice.

“Il Prodigio” prende posizione contro l’ipocrisia religiosa – e in particolare l’incuria con cui le vite vengono soppiantate dai programmi di altri – ma lo fa senza denigrare coloro che vedono la fede come uno strumento per la sopravvivenza.

