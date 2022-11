Ieri ho finito di vedere questa serie TV solo sottotitolata in lingua italiana di cui ti voglio parlare, soprattutto se ami il genere crime. Il segreto della famiglia Greco (El Secreto de la Familia Greco) è una serie drammatica poliziesca messicana pubblicata su Netflix il 4 novembre 2022. È ispirata a eventi reali e basata sulla miniserie argentina Historia de un clan, che racconta la storia del Clan Puccio in Argentina. “Il Segreto della Famiglia Greco” è composta da 9 episodi che durano all’incirca 45-60 minuti ciascuno.

Nel cast di “Il Segreto della Famiglia Greco” troviamo nomi per lo più sconosciuti al pubblico italiano: Fernando Colunga, Lisa Owen, Manuel Massalva, Luis Machin, Rafael Ferro, Alejandro de Hoyos, Samantha Siqueiros, Roberta Damian, Antonio de la Vega, Delfina Chaves, Celina Font, Eliseo Barrionuevo, Guadalupe Docampo, Junior Pisanu , Ernesto Claudio, Juan Sorini, Ivan Speche, Camila Flamenco e Carola Reyna.

La storia è incentrata sulla famiglia Greco. Siamo negli anni ’80 a Jalisco, in Messico. Sotto la facciata di una famiglia tradizionale si nasconde un clan di criminali che rapiscono, torturano e uccidono le loro vittime se non ottengono il riscatto richiesto. Il capofamiglia è Aquiles Greco, un ufficiale in pensione disciplinato e autoritario, la mente dietro la banda ed è disposto a fare qualsiasi cosa per mantenere elevato lo status della sua famiglia.

Marta Greco, sua moglie, è una donna ambiziosa che apparteneva a una classe sociale benestante ed è stata la chiave che ha permesso ad Aquiles di accedere a certi circoli di potere e prestigio. Insieme hanno quattro figli: Darío, Sabrina, Abril e Andrés. Le figlie e la madre vengono tenute fuori dagli affari criminali, mentre entrambi i figli non hanno altra scelta che seguire il padre.

Andrés è un figlio esemplare, è un campione di polo. Gioca in una squadra composta da ragazzi ricchi e Aquiles vede in questo una bella opportunità per fare fatturato. La famiglia Greco ha bisogno di soldi per via del fallimento della propria attività e Aquiles ha avuto un incidente quando era in polizia, che lo ha costretto al pensionamento anticipato. Zoppica vistosamente e tutte le tragedie che ha vissuto lo rendono particolarmente frustrato e contorto mentalmente. Anche se sembra una persona amorevole e premurosa nei confronti della moglie e dei figli, nasconde sempre qualcosa di contorto.

Andrés e Aquiles in “Il Segreto della famiglia Greco”. Credits: Netflix.

La cosa più bizzarra delle malefatte della famiglia Greco è il modo di commetterle alla luce del sole. Aquiles spiega in una scena che non si prova gusto a fare queste cose se manca il rischio. E, ciò nonostante, nessuno sembra accorgersi di nulla. Le vittime vengono tenute prigioniere nel bagno della loro casa o nella loro cantina ma non vengono mai viste o notate dagli altri familiari. Andrés è l’unico che pensa che stiano facendo qualcosa di sbagliato. Ma ci sono momenti di “Il Segreto della Famiglia Greco” in cui ci rendiamo conto che potrebbe non essere molto diverso da suo padre o dal fratello.

Ogni personaggio di questa serie è un po’ strano. È nel loro sangue mi sa. Mi viene difficile indicare un membro della famiglia Greco del tutto normale.

Manuel Masalva, che interpreta il personaggio di Andrés, brilla interpretando questo personaggio che attraversa molte fasi e situazioni uniche che lo mettono alla prova. Forse te lo ricorderai per la sua interpretazione in Narcos: Messico. Il mio preferito del cast è sicuramente Fernando Colunga nei panni di Aquiles Greco. La mia unica critica è sull’ipersessualizzazione dei personaggi, che non sembra utile alla trama di “Il Segreto della Famiglia Greco”. Inoltre, i creatori avrebbero potuto esplorare un po’ di più la psiche di Aquiles, il che avrebbe aggiunto più strati alla storia. Perché, da quello che vedo, Aquiles ha una testa problematica ed esplorare la mentalità dietro a questi crimini efferati avrebbe aggiunto una nuova prospettiva a “Il Segreto della Famiglia Greco”. Inoltre, un uomo che attribuisce così tanta importanza alla fiducia e alla lealtà dovrebbe avere un giudizio migliore sulle persone, con le quali potrebbe lavorare.

“Il Segreto della Famiglia Greco” è attualmente in streaming su Netflix. Dopo questa recensione vedrai questa serie tv? E, se l’hai già vista, fammi sapere cosa ne pensi attraverso i commenti.

La frase che non dimenticherai:

“Se ti lavi le mani dopo aver fatto pipì sei gay perché significa che non ti prendi cura del tuo pene.” Aquiles Greco.