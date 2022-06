Il Signore degli Anelli è, senza ombra di dubbio, una delle saghe e dei film più letti e visti in assoluto. Nonostante il tempo che passa, resta una storia molto amata dal pubblico tanto che si è deciso di creare una serie tv dal titolo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Come sappiamo, Amazon Prime Video è alla costante ricerca di nuovi titoli in grado di attirare nuovi telespettatori per vincere la concorrenza dei diretti avversari come Disney + e Netflix, per questo ha deciso di puntare su questa nuova serie tv pagandola ben 250 milioni di dollari. Il nuovo lavoro vedrà J. A. Bayona come regista e proprio lui, parlando della serie tv in arrivo, afferma che:

“Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è molto più di una semplice serie Amazon, non è il solito tipo di prodotto. Stiamo creando qualcosa di completamente nuovo”.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Inutile dirlo, sono parole che hanno destato la curiosità del pubblico che non vede l’ora di scoprire cosa ci riserverà la nuova serie tv. Come se non bastasse, anche J. D. Payne e Patrick McKay condividono lo stesso pensiero del regista ed hanno rivelato che il progetto nascente sarà totalmente diverso dalla trilogia de Il Signore degli Anelli e che porterà con sé qualcosa di diverso e di innovativo. Per il momento sappiamo che la serie tv sarà ambientata nella Seconda era della linea temporale della terra di mezzo. Chi è fan de Il Signore degli Anelli sa che si tratta di un periodo non proprio familiare perché solitamente si parla della terza era, quindi migliaia di anni dopo rispetto Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere che va in scena circa 2000 anni prima degli eventi narrati dalla famosa trilogia. Infatti, la serie tv non sarà basata su un libro specifico, ma su alcune appendici di Tolkien, ovvero circa 150 pagine di post sceneggiatura che avevano l’obiettivo di approfondire migliaia di anni di storia. Sappiamo che nel cast troveremo Ismael Cruz Cordova nei panni dell’elfo silvano Arondir, Sophia Nomvete in quelli della Principessa nana Disa, Charles Edwards in quelli del fabbro elfico Celebrimbor e Charlie Vickers nell’umano Halbrand. Sarà necessario aspettare ancora un po’ poiché la serie tv farà il suo debutto su Amazon Prime Video il 2 settembre con una prima stagione composta da otto episodi che ha tutte le carte in regola per stupire il pubblico. E se la risposta dei telespettatori sarà buona, è probabile che ci sarà un seguito.

