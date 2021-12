Magari non tutti lo hanno letto, ma Il Codice da Vinci di Dan Brown è, senza dubbio, uno dei capolavori dell’età contemporanea. Molto amato sia nella versione cartacea che in quella filmografica, è riuscito a conquistare il mondo intero. Ma cosa è successo nella vita di Robert Langdon prima che diventasse il famoso simbologista?

Lo scopriamo grazie a Dan Brown – Il simbolo perduto, ovvero la serie prequel che ha fatto il suo debutto lo scorso mese, precisamente l’8 novembre, su Sky Serie per un totale di dieci episodi scritti da Dan Dworkin e da Jay Beattie. E proprio stasera andranno in onda gli episodi conclusivi della prima stagione che è stato un grande successo ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico e riuscendo a realizzare l’obiettivo di Sky, ovvero quello di fidelizzare un pubblico sempre maggiore. La domanda che sorge spontanea, ora, è quella di chiedersi se vi sarà o meno una seconda stagione.

I protagonisti della serie tv Il Simbolo Perduto

D’altronde, sappiamo che quando una serie tv piace al pubblico o viene rinnovata immediatamente (a volta ancora prima dell’uscita del nuovo capitolo) oppure succede appena finisce. Al momento, però, Il Simbolo Perduto non è ancora stata rinnovata per una seconda stagione anche se le premesse sono buone. La NBC, emittente americana, si è detta molto soddisfatta dei risultati che la serie Il Simbolo Perduto ha ottenuto su Peacock, piattaforma di streaming dove sono state rilasciate le prime puntate. Inoltre, stando a quanto riporta Deadline è molto probabile che Il Simbolo Perduto 2 si farà e che nel cast ritroveremo Ashley Zukerman nei panni di Robert Langdon. Per quanto riguarda Eddie Izzard come Peter Solomon, Valorie Curry come Katherine Solomon e Sumalee Montano come Inoue Sato non vi sono ancora certezze.

