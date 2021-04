Il 2021 continua ad essere un anno un po’ strano. Se da una parte stiamo cercando di riprendere in mano la nostra vita e di tornare alla normalità, dall’altra continua ad esserci la paura con i numeri dei contagi che non vogliono calare.

Per questo motivo anche il mondo dello spettacolo si trova diviso in due. Ci sono artisti che decidono di provarci e di portare in scena lo stesso i loro tour: è il caso di Colapesce e Di Martino che, per l’estate 2021, sono pronti a girare l’Italia con una data già sold out, ma anche di Madame che sarà protagonista del suo primo tour a partire da dicembre 2021. Ma ci sono anche artisti che preferiscono aspettare e rimandare al prossimo anno i loro eventi. A Taylor Swift, a Zucchero, ai Queen si va ad aggiungere ufficialmente anche Cesare Cremonini. È notizia di oggi, infatti, che anche i concerti del cantautore bolognese sono stati rimandati al prossimo anno tanto che il suo tour negli stadi ora è già diventato Cremonini Stadi 2022.

Cesare Cremonini

Ad annunciarlo è stato Live Nation specificando che, entro fine mese, verranno rese note le nuove date e forse anche le nuove location. Infatti, si pensa a sostituire i live allo stadio con altri luoghi dove è più facile contenere il pubblico, ma per il momento è ancora tutto da vedere. Ovviamente, i biglietti acquistati resteranno validi per il prossimo anno. Nel frattempo, Cesare Cremonini ha molta voglia di tornare su un palco per poter cantare insieme ai suoi fan. Solo pochi giorni fa, ha condiviso una parte del live a San Siro sulle note di Vieni a vedere perché, uno dei tanti successi che saranno presenti in scaletta al fianco dei brani che l’hanno reso uno dei cantanti italiani più famosi ed amati dal pubblico.

Inoltre, Cremonini ha fatto parlare di se anche per il messaggio che ha mandato al Sant’Orsola di Bologna ringraziando gli infermieri e gli operatori sanitari per tutto quello che stanno facendo. Ovviamente, c’è molta tristezza nel dover aspettare ancora un anno prima di poter tornare a cantare davanti al suo pubblico, ma al tempo stesso vi è la consapevolezza che si tratta della scelta migliore.

Ed a te piace Cesare Cremonini? Sei tra coloro che dovevano assistere ad un suo concerto nel 2021? Ti aspettiamo nei commenti!