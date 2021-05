Siete pronti per la reunion di Friends? Cominciamo tutti un bel conto alla rovescia visto che si avvicina sempre più la data fatidica in cui potremo rivedere i sei amici più famosi della tv finalmente di nuovo tutti insieme, magari seduti sul mitico divano del Central Perk!

Abbiamo parlato di questo evento già moltissime volte, e il 27 maggio la reunion di Friends diventerà realtà, almeno negli Stati Uniti, giorno in cui gli attori Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer ritornerano allo Stage 24 dei Warner Bros Studio a Burbank, Los Angeles, ovvero il set dove è stata girata la mitica sitcom divenuta un simbolo internazionale della tv degli anni ’90.

L’appuntamento con la reunion è per giovedì il 27 maggio, proprio a 27 anni dalla messa in onda della prima puntata dello show, e giorno in cui i sei protagonisti si ritroveranno a celebrare il fenomenale successo della sitcom, tra ricordi, risate e anche qualche lacrima che sarà inevitabile versare rivendendoli ancora una volta tutti insieme.

Il cast di Friends pronto per la reunion.

Sicuramente tra le cose più riuscite della sitcom c’è stato l’affiatamento tra gli attori, che non solo erano in perfetta sintonia sul set, cosa che appariva evidente a tutti, ma che erano amici anche nella vita privata. La loro alchimia è evidente anche adesso, nella reunion di Friend: nonostante i molti anni lontani ciascuno impegnato a costruire la propria carriera, infatti, i sei amici si abbracciano come se non fosse passato nemmeno un giorno, abbandonandosi alla nostalgia e ritrovando l’intesa di un tempo.

La reunion di Friends… cosa ci attende?

Chi pensa che ci saranno nuove storie da raccontare rimarrà forse un po’ deluso. La reunion della serie sarà un po’ diversa da ciò che molti si aspettano. Diretta dal regista Ben Winston (Carpool Karaoke, One Direction: A Year in the Making, When Robbie Met James, ) e prodotto – tra gli altri – da Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, ovvero coloro che da sempre hanno fatto parte della serie dietro le quinte, lo speciale in palinsesto il 27 maggio vede i protagonisti al centro di diversi momenti, parlando di ciò che è stato Friends negli anni in cui è andato in onda.

I sei amici, intervistati da James Corden, saranno tutti di fronte alla storica fontana della sigla. E, insieme ad altri attori che hanno preso parte alla serie, come Tom Selleck (nel ruolo di Richard Burke) e Maggie Wheeler (in quello di Janice) e a celebrità da sempre fan di Friends – tra le quali David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga, Elliott Gould e Malala Yousafzai – ricorderanno i momenti più belli dello show.

Dopo aver fatto un tuffo tra i ricordi, coinvolgendo gli ospiti presenti insieme a loro, Jennifer, Courteney, Lisa, Matt, Matthew e David torneranno nei rispettivi panni di Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing e Ross Geller per reinterpretare nei table read, in una sorta di improvvisazione, alcune tra le scene più memorabili e anche quelle indimenticabili delle 10 stagioni andate in onda dal 1994 al 2004.

La reunion di Friends era necessaria?

In molti si sono posti questa scomoda domanda. I sei protagonisti, seppure al pieno della loro vitalità e simpatia, appaiono oggi tutti molto diversi dall’ultima volta che siamo stati abituati a vederli recitare insieme. A quasi 20 anni dalla fine della serie, infatti, per alcuni di loro i segni del tempo sono decisamente evidenti, come è anche normale che sia.

Non si può fare a meno di chiedersi, quindi, se l’aver messo a punto questa operazione nostalgia non farà venire ai telespettatori una botta di tristezza, non li immalinconirà ricordano i tempi andati. Qualcuno potrebbe, addirittura, rimpiangere gli ormai lontani e mitici anni ’90?

Come sarà, infatti, per tutti coloro che hanno amato la serie, rivedere quelli che erano dei ragazzi trasformati in attempati adulti? Voi cosa ne pensate? Guarderete la reunion di Friend, o preferite ricordare i sei amici come erano un tempo? Scriveteci le vostre impressioni nei commenti!