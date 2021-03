Da oggi in rotazione radiofonica arriva il nuovo singolo di Bruce Springsteen dal titolo I’ll See You In My Dreams, una sentita dedica all’amico e promoter australiano Michael Gudinski, scomparso il 2 marzo di quest’anno.

I’ll See You In My Dreams è un singolo estratto dall’album in studio Letter to you realizzato insieme a The Street Band. La canzone è un’intensa ballad dai suoni country, resa particolarmente toccante dalla voce di Bruce Srpingsteen che si muove leggera tra i versi del testo.

Il significato del testo e il video di I’ll See You In My Dreams

Il significato del testo della canzone è molto semplice e toccante; il cantante si rivolge all’amico scomparso senza nascondere il senso di solitudine il la scia di dolore che lascia dietro di sé la scomparsa di una persona cara.

L’unica consolazione, come recita lo stesso titolo della canzone è la possibilità di potersi poeticamente rivedere nei sogni, dove il ricordo ripercorre i momenti insieme e ce li fa rivivere come se fossero veri. Una vera e propria poesia, tanto semplice quanto efficace.

Nel ricordare il suo amico Michael Gudinski ecco cos’ha raccontato Bruce Springsteen:

Il mio amico Michael Gudinski è stato prima di tutto, e lo sarà per sempre, un uomo di musica. Ho girato il mondo in tour negli ultimi 50 anni e non ho mai incontrato un promoter migliore di lui. Michael parlava sempre con una voce profonda, quasi come un brontolio, e le parole gli uscivano così velocemente che la metà delle volte mi serviva un interprete. Ma lo sentivo forte e chiaro quando diceva, “Bruce, ti copro io”. E l’ha sempre fatto. Era rumoroso, sempre in movimento, intenzionalmente (e non) divertentissimo, e profondamente appassionato. Sarà ricordato dagli artisti da tutto il mondo, incluso me, ogni volta che metterò piede in Australia. Le mie più profonde condoglianze a sua moglie e partner Sue e a tutta la famiglia di cui andava così orgoglioso. Bruce Springsteen

L’uscita di I’ll See You In My Dreams è stata accompagnata anche dal video ufficiale che mostra momenti di Springsteen in studio mentre incide il suo brano. Puoi trovarlo in cima all’articolo.

Lascia un commento per dire la tua, ma leggi prima testo e traduzione che trovi qui sotto.

Il testo I’ll See You In My Dreams

The road is long and seeming without end

The days go on, I remember you my friend

And though you’re gone and my heart’s been empty it seems

I’ll see you in my dreams

I got you guitar here by the bed

All your favorite records and all the books that you read

And though my soul feels like it’s been split in the seams

I’ll see you in my dreams

I’ll see you in my dreams when all the summers have come to an end

I’ll see you in my dreams, we’ll meet again in another land

I’ll see you in my dreams, yeah around the river bend

For death is not the end

And I’ll see you in my drеams

I’ll see you in my dreams when all the summеrs have come to an end

I’ll see you in my dreams, we’ll meet again in another land

I’ll see you in my dreams, yeah around the river bend

For death is not the end

And I’ll see you in my dreams

See you in my dreams

See you in my dreams

Go!

And I’ll see you in my dreams

Traduzione

La strada è lunga e sembra senza fine

I giorni passano, mi ricordo di te amico mio

E anche se te ne sei andato e il mio cuore è stato vuoto, sembra

Ti vedrò nei miei sogni

Ho la tua chitarra qui vicino al letto

Tutti i tuoi dischi preferiti e tutti i libri che leggi

E anche se la mia anima si sente come se fosse stata divisa nelle cuciture

Ti vedrò nei miei sogni

Ti vedrò nei miei sogni quando tutte le estati saranno finite

Ti vedrò nei miei sogni, ci rivedremo in un’altra terra

Ti vedrò nei miei sogni, sì, dietro l’ansa del fiume

Perché la morte non è la fine

E ti vedrò nei miei sogni

Ti vedrò nei miei sogni quando tutte le estati saranno finite

Ti vedrò nei miei sogni, ci rivedremo in un’altra terra

Ti vedrò nei miei sogni, sì, dietro l’ansa del fiume

Perché la morte non è la fine

E ti vedrò nei miei sogni

Ti vedrò nei miei sogni

Ti vedrò nei miei sogni

Vai!

E ti vedrò nei miei sogni