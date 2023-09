Novità interessanti per gli amanti di Tim Burton: arriverà infatti a breve a Torino, in Piemonte, “Il mondo di Tim Burton“, mostra dedicata al grande artista a tutto tondo statunitense, produttore e regista di titoli indimenticabili nella storia del cinema quali, per fare solo alcuni esempi, “Edward mani di forbice“, “Batman – il ritorno“, “La sposa cadavere“, “Alice in wonderland” e “Big eyes”.

La mostra è a cura della Tim Burton Productions in collaborazione con Jenny He e, come sottintende il nome, si pone proprio il compito di ripercorrere passo dopo passo la carriera sfolgorante di Tim Burton, permettendo allo spettatore di immergersi nella sua creatività senza limiti.

In 10 sezioni tematiche verranno esposti progetti unici del regista, quali disegni, storyboard, fotografie, sculture a dimensioni naturali, schizzi e costumi, tutti elementi che caratterizzano la sua attività lavorativa quotidiana.

Oltre a ciò, sarà possibile anche visitare una riproduzione fedelissima del suo studio privato.

Passiamo però ora alle domande salienti: quando e dove si terrà “Il mondo di Tim Burton“?

La mostra verrà ospitata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino (Via Montebello 20), a partire dal prossimo 10 ottobre 2023 fino al 7 aprile dell’anno successivo.

L’orario di visita è dalle 9 del mattino alle 19 di sera, tutti i giorni eccetto il lunedì.

Per ulteriori informazioni riguardo al prezzo dei biglietti, vi consigliamo di visitare direttamente il sito ufficiale del museo del cinema.

E voi? Siete amanti di questo artista multidimensionale? Avete intenzione di visitare la mostra “Il mondo di Tim Burton” a Torino? Fateci sapere tutte le vostre opinioni in merito qui sotto nei commenti, vi aspettiamo!