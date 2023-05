“The Big Bang Theory” è una sitcom che ha appassionato tantissimi spettatori, con la sua capacità di far ridere, commuovere, riflettere e insegnare spesso tutto all’interno di una singola puntata.

Recentemente è stata rilasciata in merito una notizia che farà molto felici i tanti fan della serie: è in arrivo uno spin off di “The Big Bang Theory”.

No, non stiamo parlando del già celebre “Young Sheldon“, che racconta gli anni dell’infanzia del protagonista Sheldon Cooper, bensì di un titolo del tutto nuovo che però verrà scritto e diretto nuovamente da Chuck Lorre.

Si tratta tuttavia di un progetto che si trova ancora nelle primissime fasi di realizzazione, sul quale dunque al momento non si hanno chissà quante informazioni sicure.

Ciò che sappiamo è che la nuova serie verrà distribuita su Max, ovvero la piattaforma frutto della fusione tra HBO Max e Discovery+.

Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, il nuovo spin off non vedrà tornare alcun personaggio della serie madre, rinnovandosi dunque totalmente nel cast, nonostante non è escluso che i vecchi attori possano comunque ritornare in qualità di guest star.

Non si hanno invece ora come ora dettagli sulla trama e sul periodo di ambientazione della nuova opera, il cui annuncio è però già stato accolto con entusiasmo e felicità da coloro che si sono tanto lasciati coinvolgere dalle avventure di Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raji e di tutti i loro amici.

In attesa di vedere cosa ci regalerà questo spin off, possiamo immergersi in un (nuovo) rewatch di “The Big Bang Theory” e di “Young Sheldon“, serie entrambe presenti su Netflix.

–

Voi cosa ci dite di questa news? Vi ispira l’idea di un nuovo spin off di “The Big Bang Theory” o vi lascia del tutto indifferenti? Fateci sapere le vostre opinioni in merito qui sotto nei commenti!